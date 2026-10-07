CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Услуги» и PIM Solutions запустили сервис отправки посылок между пунктами выдачи с выбором службы доставки

«Авито Услуги» совместно с технологическим партнером PIM Solutions запустили новый сервис для отправки посылок до 100 кг по России. Сервис доступен только для частных заказчиков и предназначен для личных отправлений, не требующих проведения сделки на площадке: пересылки личных вещей, отправки подарков родным или передачи товаров, купленных на других ресурсах. Теперь пользователи могут выбирать пункт выдачи на карте со сравнением стоимости доставки и сроков, оформлять отправление в едином интерфейсе «Авито». Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуги».

Как это работает

Для отправки посылки пользователю необходимо зайти в мобильном приложении «Авито» в категорию «Перевозки и доставка», далее выбрать раздел «Перевезти груз». В этом разделе появляется новая опция — «Доставить через пункт выдачи». В открывшемся интерфейсе необходимо указать маршрут (города отправки и получения), габариты и вес груза, а также заполнить контактные данные отправителя и получателя. Система показывает доступные службы доставки с тарифами и сроками, остается выбрать подходящий вариант и подтвердить оформление. После этого пользователь получает трек-номер для отслеживания. Отправителю нужно отнести посылку в выбранную точку приема и показать трек-номер сотруднику службы доставки. Оплата производится получателем при получении, также доступна опция компенсации за утрату или повреждение. Весь процесс занимает несколько минут.

«Мы видим рост интереса наших пользователей к отправке посылок и, отвечая на этот запрос, последовательно развиваем направление транспортных услуг: делаем процесс максимально простым и удобным, дополняя стандартный поиск исполнителя возможностью в пару кликов определить условия, стоимость и оформить отправку сразу на «Авито», выбрав и зафиксировав оптимальную цену. Партнерство с PIM Solutions позволяет внедрить сложные технологические решения непосредственно в интерфейс платформы. Наша цель — закрыть все сценарии перемещения грузов в одном окне. Теперь пользователь может не только заказать машину, но и быстро отправить посылку выбранным способом, не тратя время на поиск информации на сторонних ресурсах», — отметила Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на «Авито Услугах».

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы
Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы бизнес

«Это первый проект PIM Solutions, ориентированный напрямую на конечных пользователей через платформу объявлений. Ранее мы создавали технологические решения для интернет-магазинов и маркетплейсов, и теперь применяем эту экспертизу для удобства частных лиц. «Авито» — идеальная площадка для такого сервиса: здесь ежедневно встречаются миллионы людей, которым нужно не только купить-продать, но и отправить груз. Мы обеспечили технологическую основу: агрегацию перевозчиков, сравнение тарифов и бесшовное оформление внутри приложения», — сказал Максим Карпин, руководитель логистической вертикали PIM Solutions.

На старте сервис доступен в мобильном приложении «Авито» для пользователей во всех регионах России. В интеграцию уже включены крупные федеральные службы доставки, в ближайшее время список партнеров будет расширен.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Налоговая служба одной из богатейших стран мира полностью откажется MS Office в пользу суверенного ПО

Европа обложит спецналогом Apple, Google и Facebook и других американских ИТ-гигантов

Государственный Wildberries. Любимый россиянами интернет-магазин откроет платформу госзакупок. Этого потребовал Президент

Под угрозой крупнейшая инвестиция Google в Европе. Финские власти остановили стройку двух ЦОДов

Финансирование «Экономики данных» сократили на 28 миллиардов. Зато усилили цифровое госуправление и кибербезопасность

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще