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«МегаФон» расширил покрытие на востоке Ставрополья

В нескольких населенных пунктах Нефтекумского и Курского округов края «МегаФон» установил новое и провел модернизацию существующего телеком-оборудования. Благодаря этому максимальная скорость мобильного интернета в гаджетах жителей увеличилась на 10% и составила около 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора расширили частотный спектр в диапазоне 2100 МГц в городе Нефтекумске, поселке Зункарь и селе Эдиссия. Инженеры подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это позволяет выходить в Сеть, работать с приложениями и получать информацию в любой точке поселений.

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В районе контент теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов. За 2026 г. обладатели зеленой сим-карты стали потреблять на 28% больше трафика, чем в 2025 г. Аналитика «МегаФона» показала, что ежемесячно каждый клиент, в среднем, использует около 25 ГБ. Этого хватит, чтобы загрузить на специализированных сервисах до 15 фильмов для просмотра как дома, так и в длинной дороге.

«По информации наших аналитиков, нагрузка на сеть в этой части региона повышается именно осенью. Интернет необходим для загрузки и отправки данных, получения государственных услуг, обучения и развлечений. Мы подготовились к пику потребления и развернули строительство и модернизацию телеком-инфраструктуры. Скорость загрузки уже стала быстрее не только в крупных поселениях, но и в десятке других небольших населенных пунктов», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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