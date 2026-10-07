«Налетай.рф» запустила сервис подбора полисов

На платформе «Налетай.рф» появился калькулятор страхования беспилотных воздушных судов. Он помогает владельцам БВС сравнить доступные предложения страховщиков, предварительную стоимость полиса и ключевые условия покрытия, а затем перейти к оформлению страховки через партнера или направить заявку на индивидуальный расчет через платформу.

Новый функционал платформы также разделяет два основных продукта, который часто путают: ГО и КАСКО. ГО (страхование гражданской ответственности) нужно тем, кто опасается претензий со стороны: если дрон причинит вред человеку или чужому имуществу, расходы возьмет на себя страховая. КАСКО, в свою очередь, защищает сам аппарат от повреждения и полной потери, причем размер покрытия зависит от условий договора. Выбрать можно один вариант или оба. Главное, понимать, от чего именно владелец хочет застраховаться.

Как работает калькулятор

Пользователь вводит основные сведения о беспилотнике и планируемом использовании: характеристики аппарата, его стоимость, тип эксплуатации, территорию полетов и другие данные, которые могут потребоваться страховщику. Далее система подбирает доступные предложения партнеров и показывает предварительную стоимость, тип страхования и существенные условия.

В зависимости от конкретного предложения можно увидеть: вид страхования - ГО или КАСКО; ориентировочную стоимость полиса; страховую сумму и лимит выплат; размер франшизы; территорию действия; ограничения по сценарию эксплуатации; возможность онлайн-оформления или индивидуального расчета.

«Самой сложной частью проекта была не разработка формы, а объединение разных правил расчета, требований и справочников партнеров в один понятный сценарий. Нам было важно сделать так, чтобы пользователь видел не только стоимость, но и условия, которые влияют на реальную ценность полиса: франшизу, лимит выплат, территорию действия и причины, по которым конкретное предложение может быть недоступно», – отметили в «Налетай.рф».

Отдельное внимание в сервисе уделено отображению предварительной цены. Она помогает сориентироваться и сравнить варианты, но может быть уточнена страховщиком после проверки документов и дополнительных сведений. Такой подход позволяет разделить автоматический расчет и индивидуальное рассмотрение, не создавая у пользователя ложных ожиданий относительно окончательной стоимости полиса.