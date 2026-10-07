«Ozon Селект» выходит за пределы моды: Apple, Dyson и Garmin уже в ассортименте

В ассортименте сервиса для оригинальных брендов среднего и премиального сегментов «Ozon Селект» появились товары категорий «Спорт», «Электроника», «Детские товары» и «18+». В новых категориях уже представлены такие бренды как Apple, Garmin, Dyson, Smeg, спортивные товары Wilson и Head, а также товары для детей от Bugaboo и Cybex. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Расширение происходит на фоне активного роста сервиса: за девять месяцев с момента запуска приложение «Ozon Селект» скачали более 11 млн россиян, а работать на площадке начали более 3 тыс. брендов. В среднем в 2026 г. число клиентов площадке увеличиваются на треть каждый месяц, а количество заказов – на 40%.

«Мы видим рост интереса к сервису и расширяем ассортимент, чтобы миллионы активных покупателей «Ozon Селект» могли найти в одном приложении привычные товары для разных сценариев жизни. При этом мы сохраним принцип «Селекта» и продолжим предлагать покупателям тщательно отобранные оригинальные бренды среднего и более высокого ценового сегмента, которые объединяют внимание к качеству и стилю», — сказала директор «Ozon Селект» Илоанга Ершова.

Пользователям сервиса доступны свыше 5 млн товаров среднего и премиального ценовых сегментов из 14 категорий. Каждый бренд отбирается вручную командой «Ozon Селект»: на витрину попадают продавцы, которые работают в этих ценовых сегментах, подтверждают права на использование бренда и проходят проверку качества. Получить покупки клиенты могут в любом из более чем 80 тыс. пунктов выдачи Ozon по всей России или курьером.