CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Ozon Селект» выходит за пределы моды: Apple, Dyson и Garmin уже в ассортименте

В ассортименте сервиса для оригинальных брендов среднего и премиального сегментов «Ozon Селект» появились товары категорий «Спорт», «Электроника», «Детские товары» и «18+». В новых категориях уже представлены такие бренды как Apple, Garmin, Dyson, Smeg, спортивные товары Wilson и Head, а также товары для детей от Bugaboo и Cybex. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Расширение происходит на фоне активного роста сервиса: за девять месяцев с момента запуска приложение «Ozon Селект» скачали более 11 млн россиян, а работать на площадке начали более 3 тыс. брендов. В среднем в 2026 г. число клиентов площадке увеличиваются на треть каждый месяц, а количество заказов – на 40%.

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе
Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе цифровизация

«Мы видим рост интереса к сервису и расширяем ассортимент, чтобы миллионы активных покупателей «Ozon Селект» могли найти в одном приложении привычные товары для разных сценариев жизни. При этом мы сохраним принцип «Селекта» и продолжим предлагать покупателям тщательно отобранные оригинальные бренды среднего и более высокого ценового сегмента, которые объединяют внимание к качеству и стилю», — сказала директор «Ozon Селект» Илоанга Ершова.

Пользователям сервиса доступны свыше 5 млн товаров среднего и премиального ценовых сегментов из 14 категорий. Каждый бренд отбирается вручную командой «Ozon Селект»: на витрину попадают продавцы, которые работают в этих ценовых сегментах, подтверждают права на использование бренда и проходят проверку качества. Получить покупки клиенты могут в любом из более чем 80 тыс. пунктов выдачи Ozon по всей России или курьером.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Налоговая служба одной из богатейших стран мира полностью откажется MS Office в пользу суверенного ПО

Европа обложит спецналогом Apple, Google и Facebook и других американских ИТ-гигантов

Государственный Wildberries. Любимый россиянами интернет-магазин откроет платформу госзакупок. Этого потребовал Президент

Под угрозой крупнейшая инвестиция Google в Европе. Финские власти остановили стройку двух ЦОДов

Финансирование «Экономики данных» сократили на 28 миллиардов. Зато усилили цифровое госуправление и кибербезопасность

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще