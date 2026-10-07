Проще некуда: «Т-Банк» представляет новое поколение супераппа

«Т-Банк» объявляет о запуске нового поколения своего суперприложения (версии 8.0) в рамках концепции «Дофамин-банкинга». Основная идея концепции нового супераппа «Т-Банка» — максимальная простота и новые революционные продукты, отказ от усложнения и снижение когнитивной нагрузки на пользователя. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банк».

Задача новой версии суперприложения Т — быть умным копайлотом и навигатором для клиента в финансах, эффективно решающим его жизненные задачи и опережающим запросы клиента.

В 2024 г. «Т-Банк» запустил новую стратегию развития мобильного приложения — сферы и концепцию «дофамин-банкинга», основанную на гормоне радости (дофамине) и положительных эмоциях, которые клиенты получают от взаимодействия с продуктами экосистемы «Т-Банка».

Константин Маркелов, вице-президент, директор по продукту и технологиям: «Новое поколение нашего суперприложения в 8-й версии — это про дофамин от простоты. Мы привыкли, что дофамин в финансовых продуктах — это яркость, анимации, бесконечный контент. Но в современном мире люди получают положительные эмоции и от другого: когда сложная вещь вдруг становится настолько простой и удобной, что ты вообще перестаешь о ней думать. В банках и финтехе годами происходило обратное: появлялось все больше продуктов, сервисов, кнопок и сценариев — приложения становились сложнее вместе с бизнесом. Мы в 8-ой версии приложения идем в противоположную сторону: берем огромную сложность современного технологичного банка на себя и возвращаем человеку простой продукт без лишней когнитивной нагрузки».

Новый суперапп «Т-Банка» и новые сервисы в нем строятся на трех главных принципах.

Простота. Суперприложение теперь показывает человеку всю финансовую жизнь в одном месте, включая продукты и счета в других банках, чтобы он видел себя и свой капитал целиком, а не как клиента одного банка.

Экономия времени. Банковское приложение избавляет от всего лишнего и помогает решать финансовые задачи быстрее, чем раньше и в кратчайшие сроки.

Понимание и помощь. Приложение теперь глубже понимает контекст клиента и его финансовое поведение, чтобы вовремя предлагать простые и понятные действия — от управления расходами в разных банках до анализа ежедневных трат.

В рамках этих трех ключевых принципов в новой версии запускаются следующие сервисы и Сферы.

Все банки клиента в одном супераппе «Т-Банка» — можно выбирать фокусным счетом на главной странице счет другого банка (например, Сбербанка), совершать быстрые переводы между своими счетами в одном приложении и видеть баланс всех своих средств в них на одном экране.

Революционная умная «Аналитика финансов» на базе ML-моделей — теперь можно отслеживать умную аналитику всех своих финансов в реальном времени с учетом анализа ежедневных привычек, топ-брендов и категорий трат и пр.

Новая Сфера «Бизнес» — теперь можно запускать и вести свое дело, пользоваться инструментами для работы с налогами, привлечения финансирования, продвижения и развития бизнеса. Впервые на рынке в банковском приложении сервисами для бизнеса может воспользоваться любой предприниматель, даже не имеющий расчетный счет в банке.

Сфера «Накопления» с принципиально новым для рынка подходом — теперь можно просто и быстро подобрать наиболее выгодный продукт для накоплений без глубокого погружения в мир инвестиций, вкладов, финансовых продуктов и т.д.

Новая Сфера «Кредиты» — здесь можно отслеживать свою кредитную нагрузку и рейтинг на основе данных трех крупнейших БКИ, управлять кредитами в разных банках через одно приложение, выбирать и оформлять новые кредиты и займы, а также отслеживать их получение.

Общение голосовыми сообщения в чате поддержки.

Удобный, простой и минималистичный интерфейс — нет рекламы и историй, а также появился отдельный центр уведомлений на главной странице сверху.

«Т-Банк» теперь показывает клиенту в одном супераппе, как работают его деньги в разных жизненных сценариях: в разных банках, финансовых стратегиях для инвестиций и накоплений (Сфера «Накопления»), путешествиях (Сфера «Путешествия»), владении автомобилем (Сфера «Авто»), управлении своим бизнесом (Сфера «Бизнес») и кредитами (Сфера «Кредиты») и др.

Константин Маркелов, вице-президент, директор по продукту и технологиям: «В рамках нового этапа развития наше приложение строится вокруг простой идеи: только самое главное и минимум того, что отвлекает. Клиент должен зайти в банковское приложение и сразу понять, что ему важно сделать сейчас, а не искать нужное среди рекламы, сторис и других механик. Поэтому мы сделали интерфейс спокойнее и прозрачнее, а сам Т-Банк — более внимательным к контексту клиента. Мы уверены, что в этом подходе — новый виток развития приложений в мировом финтехе, следующий дизрапт. Когда все остальные продолжают добавлять и усложнять, мы снова меняем подходы через упрощение. Когда пользуешься банковским суперприложением и думаешь: «Вау, почему раньше было не так?» Ты можешь даже не понять, что именно произошло, но точно увидишь, насколько тебе как клиенту стало проще и легче в каждой задаче».

Все банки в одном приложении

В новой версии приложения появляются дополнительные возможности в рамках Мультибанкинга (в 2025 г. «Т-Банк» первым в России запустил Мультибанкинг, объединив в своем приложении счета четырех крупнейших банков страны). На старте эти новые возможности доступны для карт Сбербанка, а в будущем они появятся и для счетов других российских банков.

Главным счетом можно выбрать счет в другом банке. На главной странице приложения «Т-Банка» будет отображаться баланс этого счета. Клиент может, например, пополнить счет, не открывая несколько приложений, или проверить баланс карты ― все на одном экране. На данный момент можно выбрать в качестве фокусного счет в Сбербанке.

Пользователь видит историю транзакций по счетам в других банках. Все операции отображаются в единой ленте ― клиент может отслеживать все свои траты и поступления в разных банках.

В новом разделе — Сфере «Кредиты» — клиенты через приложение в один клик теперь могут управлять кредитами, взятыми в других банках, в том числе погашать их.

Так приложение «Т-Банка» становится для клиента единой точкой управления счетами и кредитами независимо от того, где они оформлены.

Обмен данными между банками в рамках Мультибанкинга происходит только с согласия клиента и по его желанию.

Константин Маркелов, вице-президент, директор по продукту и технологиям: «"Т-Банк" всегда задавал стандарты для рынка, и сейчас мы снова хотим задать новое направление — на своем примере показать, что банковское приложение не обязано бороться за экранное время клиента. Наоборот, его задача — сэкономить клиенту время. Теперь банковский суперапп нового поколения — это единое и максимально простое окно, где клиент видит весь свой капитал и может управлять им независимо от того, где он хранится. Это наш следующий шаг в развитии финтех-супераппа: его хочется открывать не потому, что он удерживает твое внимание, а потому, что после него с твоими деньгами становится лучше».

Полная картина твоих финансов

В новой версии супераппа появилась «Аналитика финансов» — расширенная версия сервиса «Финздоровье», где клиенты видят комплексную аналитику своих расходов в реальном времени. Аналитика стала глубже, умнее и ближе к повседневным финансовым решениям и сопровождает пользователя в разных разделах приложения «Т-Банка».

Клиенту не нужно самостоятельно разбираться в графиках и цифрах: приложение само помогает понять, что происходит с его деньгами и как сэкономить. Приложение ежедневно анализирует за человека его финансовое поведение: отслеживает динамику расходов, находит изменения и закономерности, выделяет главное и формирует персональные рекомендации.

С помощью ML-моделей приложение «Т-Банка» показывает: динамику всех расходов клиента и сигнализирует ему, когда траты в категории (рестораны, продукты, транспорт, одежда и др.) стали заметно выше или ниже обычного; топ-3 брендов по количеству покупок (где человек чаще всего тратил в прошлом месяце); топ-3 брендов, где у клиента были самые крупные покупки за месяц; ежедневные привычки, которые человек может сам не замечать за собой (например, клиент стал чаще покупать фастфуд, а не ходить в супермаркеты).

В будущем, после подключения Мультибанкинга, сервис будет учитывать операции по картам не только «Т-Банка», но и других банков.

Петр Савостин, глава продуктового развития в «Т-Банке»: «Мы сделали так, что финансовая аналитика в нашем приложении работает так же естественно, удобно и просто, как трекер здоровья: человеку не нужно каждый день изучать свои показатели — достаточно открыть приложение и понять, что с тобой происходит и что нужно сделать, чтобы было лучше. Только здесь речь не о пульсе и сне, а о деньгах. И главное, он получает короткую и понятную выжимку, а не сложные графики и инструменты, в которые нужно погружаться. Клиенту остается только прочитать — все остальное мы делаем за него».

Новые функции позволяют клиентам сформировать более полную картину расходов в одном приложении — понять свои финансы и финансовые привычки на глубоком уровне и использовать эти данные для более эффективного контроля и управления финансами.

Новые Сферы

В приложении «Т-Банка» появились две новые Сферы — «Бизнес» и «Кредиты», — а также уникальные инструменты для эффективного управления накоплениями и депозитами.

Сфера «Бизнес»

«Т-Банк» запустил Сферу «Бизнес» — раздел с сервисами для предпринимателей. Инструменты и продукты Сферы меняются в зависимости от задач пользователя — от запуска бизнеса до управления уже действующей компанией. Это первое банковское приложение, где предприниматели могут пользоваться бесплатными сервисами для бизнеса даже без открытия расчетного счета в банке.

В Сфере собраны основные инструменты для ведения бизнеса: управление финансами и обязательными платежами, работа с налогами и бухгалтерией, привлечение финансирования и продвижение. Например, предприниматель без РКО в «Т-Банке» может проверить задолженности и пени, уплатить налоги, воспользоваться налоговым календарем, узнать о доступных кредитах, грантах и субсидиях или запустить продвижение бизнеса через «Т-Рекламу».

В тестовом режиме части клиентов доступны такие уникальные фичи, как аналитика по нишам и персональный дайджест изменений законодательства. Аналитика позволяет посмотреть выручку, средний чек и число клиентов в разных сегментах бизнеса на основе данных «Т-Банка», а дайджест собирает изменения в законодательстве с учетом сферы деятельности предпринимателя.

Сфера «Кредиты»

«Т-Банк» запустил Сферу «Кредиты», где в одном месте собраны все кредитные сценарии — от выбора и оформления кредита до отслеживания его получения, платежей и действующих обязательств.

В рамках Мультибанкинга пользователи теперь могут через приложение «Т-Банка» погашать кредиты, взятые в других банках, без перехода в их приложения — это поможет клиенту с помощью одной кнопки решить задачу быстро и удобно. Также Сфера помогает следить за своей кредитной нагрузкой и рейтингом (он строится на основе данных трех из крупнейших БКИ), показывает, что на него влияет и как его можно улучшить.

Сфера «Накопления»

Теперь в Сфере «Накопления» клиенты могут видеть в одном месте не только все накопления (накопительные счета, вклады, инвестиции, золото и так далее), но и депозиты. Здесь можно посмотреть общую сумму накоплений, управлять ими и распределять деньги между разными инструментами.

В Сфере также появилась возможность глубже анализировать накопления. Клиенты могут увидеть совокупную статистику за выбранный период: объем процентов и выплат, динамику инвестиций, объем пополнений и выводов по всем счетам, которые входят в Сферу.

Также в Сфере «Накопления» теперь можно в пару кликов оформить накопительное страхование жизни (НСЖ), которое помогает одновременно эффективно формировать накопления на важные жизненные цели и получать страховую защиту.

В будущем в приложении «Т-Банка» появится Сфера «Семья», которая объединит в себе продукты и сервисы для управления семейными финансами, а в Сферах «Дом» и «Авто» — новые механики и возможности для планирования финансовых целей.

Что еще нового в приложении «Т-Банка»

Приложение «Т-Банка» теперь еще лучше учитывает контекст и привычные действия пользователя и предлагает следующий шаг в нужный момент. Например, если на счете заканчиваются деньги, оно может предложить пополнить его, перевести средства на накопительный счет или открыть подходящий финансовый продукт. Рекомендации учитывают финансовые привычки клиента, а отдельные сценарии можно настроить под себя.

Константин Маркелов, вице-президент, директор по продукту и технологиям: «Мы сознательно не превращаем приложение в конструктор, где клиенту нужно самому решать, как устроить свой банковский интерфейс. На наш взгляд, забота — это не дать человеку как можно больше настроек, а, наоборот, снять с него лишние решения. Мы продумали, как сделать управление финансами максимально простым и понятным, чтобы клиенту не приходилось каждый раз настраивать приложение под себя. При этом там, где персональные привычки действительно важны, мы оставляем возможность настроить отдельные действия под свои предпочтения — внутри нового простого и прозрачного интерфейса».

В супераппе нового поколения от «Т-Банка» появились обновления.

«Чистая» главная страница. С главного экрана убраны реклама, истории, лишние уведомления, редко используемые операции, счета и карты. При входе клиент сразу видит основную информацию, приложение не отвлекает от повседневных задач.

Общение голосовыми сообщениями с поддержкой «Т-Банка». В чате с поддержкой можно общаться голосовыми сообщениями и не тратить время на набор текста. Сейчас функция доступна клиентам с подпиской Pro, а в дальнейшем голосовые сообщения появятся также в чатах поддержки для клиентов Premium и Private.

Настройка главной страницы под себя. Клиент может включить компактный режим, в котором одновременно отображаются четыре счета. В настройках можно адаптировать главную под себя: порядок счетов можно менять, а редко используемые продукты убрать с главной.

Быстрые действия. Теперь нужно совершить минимум действий для оплаты, перевода, пополнения. Клиент может добавить самостоятельно и вынести на главную страницу наиболее частые действия, которые совершает в приложении «Т-Банка».

Центр уведомлений. Появился единый раздел с важными событиями, куда приходят все уведомления: выписки по счетам, напоминания о платежах, информация о доставке и другие. Сообщения распределяются по приоритету, а наиболее важные приложение показывает на главной странице.