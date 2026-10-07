Просмотры контента о здоровье на Rutube выросли на 26% с началом осени 2026 г.

В сентябре 2026 г. пользователи стали заметно чаще смотреть видео в категории «Здоровье» по сравнению с августом. При этом среднее время одного просмотра оказалось на 15% выше, чем в сентябре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

По данным аналитического центра Rutube, с началом осени 2026 г. вырос интерес пользователей к контенту о здоровье. В сентябре 2026 г. количество просмотров видео в категории «Здоровье» увеличилось на 26% по сравнению с августом 2026 г. Время просмотра за месяц также выросло на 2%, а среднее время одного просмотра оказалось на 15% выше, чем в сентябре 2025 г.

Осень традиционно ассоциируется с сезоном простуд и ОРВИ, поэтому в этот период вопросы профилактики, самочувствия и заботы о здоровье становятся особенно актуальными. Рост просмотров в сентябре 2026 г. может быть связан в том числе с повышенным интересом пользователей к этой тематике с наступлением холодного сезона.

При этом интерес к теме был заметен еще летом 2026 г. В июне–августе 2026 г. количество просмотров контента в категории «Здоровье» увеличилось на 34% год к году, а время просмотра на 52%. Наиболее заметная динамика пришлась на июнь 2026 г.: просмотры выросли на 57%, а время просмотра на 86% по сравнению с июнем 2025 г.

«Осенью вопросы здоровья традиционно становятся особенно актуальными, однако данные показывают, что интерес пользователей к этой тематике формировался еще в летние месяцы. В сентябре мы увидели новый рост количества просмотров, а среднее время одного просмотра оказалось выше прошлогоднего уровня. Это говорит о том, что аудитория не просто обращается к теме здоровья, но и готова проводить больше времени за таким контентом», — сказали аналитики Rutube.