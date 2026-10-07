«Сферум» запустил новый сервис «Олимпиады»

Образовательная платформа «Сферум» запустила новый сервис «Олимпиады», который позволяет пользователям узнавать об актуальных олимпиадах по разным темам и предметам. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Олимпиады» можно найти во вкладке «Сервисы» образовательного пространства «Сферум» в «Макс». Новый инструмент позволит консолидировать информацию о ключевых мероприятиях для школьников в едином пространстве в удобном формате мини-приложения. В сервисе представлена информация о каждой олимпиаде и регистрации для участия.

Пользователям «Сферума» уже доступны первые события: Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту от Минпросвещения России, олимпиады «Безопасные дороги» и по русскому языку и культуре от Учи.ру и «Технокубок» — олимпиада по программированию от МФТИ, МГТУ им. Баумана и VK.

Ранее «Сферум» запустил сервис полезных уведомлений «Напоминатель». С его помощью педагоги активно решают административные задачи: заполнение журнала, отчетов, сбор согласий, проведение совещаний и собраний, напоминания о дежурствах, линейках или кружках. При этом около 10% пользователей также используют сервис для напоминаний самим себе.

«В рамках своей новой стратегии по развитию в качестве платформы полезных сервисов для образования «Сферум» активно работает над запуском нового функционала. Все наши сервисы строятся по принципу поддержки и помощи педагогам, родителям и детям. «Олимпиады» — один из самых ожидаемых педагогами инструментов. Сервис помогает в два клика находить полезные и интересные учебные соревнования для учащихся разных возрастных категорий», — сказала руководитель «Сферума» Ирина Шварцман.