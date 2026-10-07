SkillStaff запускает размещение вакансий и становится полноценной HR-экосистемой

Платформа SkillStaff, специализирующаяся на проектной и гибкой занятости, объявляет о запуске нового направления — размещения вакансий для прямого найма специалистов. Решение расширяет возможности работодателей и делает SkillStaff универсальным инструментом закрытия кадровых потребностей бизнеса любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

За первое полугодие 2026 г. число компаний-заказчиков на SkillStaff выросло на 22% и превысило показатель в 1110 запросов на специалистов различных категорий. К сентябрю 2026 г. на платформе было успешно закрыто 895 проектов и задач.

«Запуск вакансий — логичный шаг в развитии SkillStaff в условиях меняющегося рынка труда. Джоб-борды давно перестали быть единственным вариантом поиска работы. Сегодня платформы гибкой занятости существуют, чтобы дополнять классический рынок и предлагать альтернативный формат трудоустройства — особенно в периоды, когда по макроэкономическим причинам количество открытых вакансий сокращается. Мы даем бизнесу и соискателям возможность маневра: один и тот же специалист может переходить между разными форматами работы — от проектных задач до full-time», — сказала Полина Беляцкая, директор по развитию бизнеса, SkillStaff.

Отличительная особенность платформ на рынке труда – возможность фиксировать и сохранять профессиональный опыт специалиста вне зависимости от формата сотрудничества с клиентом. На практике это означает, что сами форматы сотрудничества гибки: иногда компания ищет специалиста строго в штат, иногда — четко на проектную задачу, но часто человек приходит на проект, а затем компания забирает его в штат. И наоборот: с экспертом работали на фултайм, а затем перевели на проектную работу. В этом и заключается главное преимущество экосистемы — она сопровождает специалиста на любом этапе карьеры. Кроме того, опыт специалиста фиксируется вне зависимости от того, в каком формате он работал. С помощью ИИ-парсера платформа анализирует задачи, которые выполнял специалист, и формирует структурированную базу компетенций для каждого резюме. В дальнейшем эти данные помогут соискателю точно и конкретно описывать свой опыт.