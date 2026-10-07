В Башкирии усилили связь в купеческом селе под Нефтекамском

Новое телеком-оборудование заработало в Николо-Березовке Краснокамского района республики. Жители и гости населенного пункта теперь могут выходить в интернет на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Николо-Березовка расположена на левом берегу Камы, в восьми километрах от Нефтекамска. Старинное село привлекает туристов не только из Башкирии, но и соседней Удмуртии. В первую очередь они приезжают сюда ради Большой Купеческой улицы, обновленной в рамках проекта «Возвращение домой» и позволяющей познакомиться с особняками XIX века.

«МегаФон» развернул сеть LTE в северной части поселения. Оборудование работает в нескольких диапазонах частот, что дает широкий радиус сигнала, хорошее проникновение в закрытые помещения и высокие скорости передачи данных. Новое покрытие упрощает повседневные задачи для тысяч сельчан, позволяя пользоваться государственными услугами, приложениями банков, образовательными ресурсами и другими цифровыми сервисами без задержек и зависаний.

«Мы усилили покрытие в Николо-Березовке, приняв во внимание обширность территории и плотность населения. После запуска оборудования средняя скорость загрузки составляет здесь 60 Мбит/с, а максимальная достигает 100 Мбит/с. С такими значениями скачать фильм размером пять гигабайт можно за семь минут. Уже за первый месяц трафик в локации вырос на 20%», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Башкирии Александр Брыков.