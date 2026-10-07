«Яндекс» запускает персональный таргетинг рекламы в мессенджерах

Рекламодателям «Яндекса» стали доступны новые сценарии продвижения: реклама в мессенджерах будет показываться не только в постах каналов, но и в интерфейсе самого приложения — под контентом каналов. В новом сценарии продвижения рекламное объявление таргетируется на конкретного пользователя мессенджера: это значит подписчики одного и того же канала могут видеть разную рекламу. Новым форматом продвижения смогут воспользоваться не только бизнесы, но и владельцы каналов и инфлюенсеры для продвижения своего блога. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Например, рекламодатели «Директа» смогут запустить продвижение под постами каналов в мессенджере Mах: на старте рекламодателям «Директа» доступно продвижение в нескольких десятках тысяч каналов по более 50 тематикам.

«Бизнес закладывает продвижение в мессенджерах в свою стратегию: приоритетными каналами до конца 2026 г. рекламодатели «Директа» назвали Telegram (67%) и MAX (56%). «Рекламная сеть Яндекса» открыта для площадок, готовых к монетизации своей аудитории, — и с каналами Mах мы тоже уже работаем с апреля этого года. Новый формат — следующий шаг усиления этого канала продвижения: и теперь, когда объявление таргетируется не на аудиторию канала, а на конкретного пользователя, оно начинает работать как перформанс-инструмент — и со временем будет конкурировать не только с продвижением на других контент-площадках, но и с поведенческой рекламой на других поверхностях», — сказал Олег Иванов, директор по развитию продуктов «Рекламной сети Яндекса».

Сегодня через «Директ» бизнесы могут запускать рекламные кампании сразу на всех ключевых контент-площадках — VK, Mах, Telegram, RuTube, YouTube, «Дзен». C 2024 г. инвестиции рекламодателей «Яндекс Директа» в продвижение на этих площадках выросли в семь раз — во многом благодаря постоянному росту инвентаря.

Раньше ключевым критерием для прогноза эффективности продвижения в мессенджерах было наличие целевой аудитории среди подписчиков того или иного отдельного канала. Теперь рекламная система Яндекса ищет целевых пользователей среди читателей всех каналов мессенджера, а не ограничивается аудиторией одного — и сама находит внутри нее тех, кто подходит под задачи кампании.

Новый формат полезен и для продвижения самих блогов: в «Директе» можно привлекать подписчиков — на канал бренда или на конкретные посты — и платить только за клики по рекламе, а не за ее показы. Достаточно при запуске кампании указать комфортную целевую стоимость подписчика, а дальше рекламная система «Яндекса» сама оптимизирует размещения под этот показатель. Продвигать канал можно не только в самом мессенджере Mах, но и за его пределами: в «Поиске» и на площадках «Рекламной сети Яндекса». Для этого достаточно указать ссылку на канал — «Директ» сам подберет настройки кампании и даже бесплатно создаст лендинг для переходов с рекламы.

Запустить рекламную кампанию с новым форматом продвижения можно в «Директе»: в «Единой перформанс-кампании» и в «Простом старте».



