Что россияне умеют делать с ИИ и насколько ему доверяют (экспресс-информации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ оценил, какими навыками работы с искусственным интеллектом (ИИ) обладают пользователи сервисов на его основе, насколько им доверяют и какие функции готовы поручить ИИ. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Эмпирической базой для анализа послужили результаты онлайн-опроса пользователей интернета, проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в рамках новой волны Мониторинга цифровой трансформации общества (июнь–август 2026; 14+; квотная выборка, N₁ = 6 236). Общий вопрос о доверии к ИИ был задан всем респондентам; вопросы о необходимых для работы с ИИ компетенциях и готовности доверить ему решение конкретных задач задавались специальной подвыборке (N₂ = 3 167).

Главные выводы

Притом что уже четыре из пяти российских интернет-пользователей применяют ИИ-сервисы в повседневной жизни, большинство пока ограничивается поверхностным использованием технологии, а отношение к ней в целом настороженное.

Уровень ИИ-грамотности оценивали по самооценке 10 компетенций, сгруппированных в два блока: знаний принципов работы ИИ и умений применять его на практике. Как работает ИИ, понимают 52% пользователей, его возможности и ограничения осознают 40%, о разных типах ИИ знают 33%. Теоретическая осведомленность не всегда сопровождается критической оценкой и безопасным использованием: результаты работы сервисов регулярно проверяет примерно каждый четвертый, о том, какую информацию безопасно и допустимо передавать ИИ, задумываются 37% (35% это несвойственно). Дорабатывать ИИ-приложения под свои задачи умеют 24%, настраивать их для решения повторяющихся задач — 18%. Более продвинутые навыки из блока практических отмечают еще реже: проектировать ИИ-решения, например обучать модели, умеют 15%; выстраивать сложные сценарии работы с ИИ, включая создание агентов, — 14%.

Уровень ИИ-грамотности прежде всего различается по возрасту, затем — по материальному положению. Среди пользователей младших возрастных групп — подростков 14–17 лет и молодежи 18–24 лет — хотя бы одной теоретической компетенцией обладают 83–84%, а практическим навыком — 74–75%. Среди обеспеченных респондентов соответствующие доли составляют 82% и 67%, в целом по выборке — 63% и 51%, а среди низкодоходных респондентов — 59% и 53%. Различия по полу и месту жительства слабее: минимум одну из десяти компетенций отметили 68% женщин и 75% мужчин.

Отношение к ИИ у россиян остается настороженным: недоверие выражают 29%, тогда как полностью или скорее доверяют 22%. Доверие выше среди ежедневно обращающихся к ИИ-сервисам (43%) и людей с высоким уровнем ИИ-грамотности (51%); ИИ-скептиков в этих группах 12% и 10% соответственно. С большим доверием к ИИ относится молодежь 14–24 лет (35%); в старших группах показатель примерно вдвое ниже.

Примерно треть респондентов готовы доверить ИИ повседневные задачи: планирование дня, выбор или заказ товаров. В сферах с высокой ценой ошибки, таких как выбор профессии, отбор кандидатов на работу, управление общественным транспортом или личными финансами, готов довериться решениям ИИ примерно каждый пятый. Еще реже ИИ готовы поручить подбор лекарств (16%), постановку диагноза (13%), вынесение судебных приговоров (12%) и выбор спутника жизни (11%).

Резюме: ИИ-сервисы уже вошли в повседневный обиход многих россиян, однако их широкое использование опережает формирование навыков эффективной и безопасной работы с технологией. ИИ-грамотность выше у молодых и обеспеченных пользователей, а доверие к ИИ чаще выражают ежедневные пользователи сервисов и люди с высоким уровнем цифровой грамотности. Эта связь позволяет предположить, что расширение опыта применения может укреплять доверие; важное условие — развитие ИИ-грамотности.