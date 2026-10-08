CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Кирилл Меньшов: Главным критерием успеха любой технологической экосистемы становится удобство для клиента

Главным критерием успеха любой технологической экосистемы становится удобство для клиента. Для пользователя самое важное — объединяющие элементы или общий сервис. В этом направлении Сбербанк достиг хороших результатов: почти все сервисы связаны между собой такими элементами. Об этом рассказал на сессии «За пределами экосистем: как бизнес находит новые точки роста, и какую ценность они несут клиенту» в ходе форума «Цифровые решения» старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Речь идет о технологиях единой авторизации, единого платежа, лицевого счета, профиля и подписки. У нас практически все сервисы провязаны этим объединяющим элементом. Есть набор партнёрских сервисов, которые находятся на так называемой гелиоцентрической орбите. Они интегрированы чуть меньше, так как поддерживают совместимость с несколькими экосистемами одновременно. Здесь ключевая сложность в том, что бэк-сервисы — например, единое облако, стек, бухгалтерия — слишком дороги для элементов за пределами основного ядра, потому что, как правило, эти сервисы заточены на большой бизнес, на большое количество транзакций и операций».

Спикер отметил, что в фокусе — удобство клиента. И здесь важно, чтобы сервисы были максимально похожи, имели прозрачные клиентские пути перехода. По его мнению, сейчас все экосистемы так и развиваются.

Кирилл Меньшов подчеркнул, что особое внимание сейчас уделяется технологиям искусственного интеллекта. И в этом направлении очень выгодно создание единой инфраструктуры — эффективное распоряжение ресурсами становится ключевым. Единая инфраструктура для нового технологического уклада позволит экономить на переиспользованиимежду всеми элементами экосистемы.

Организация в современном мире — это набор бизнес-способностей, которые опираются на технологии. Для новой агентной экономики требуется принципиально новый технологический стек: от инференса больших языковых моделей до управления агентами, контроля их работы и качества.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Задача каждой компании — и в ядре, и в сателлитах — определить, что можно объединить или переиспользовать. Самое дорогостоящее — это инференс, его эффективнее использовать через общую платформу. Остальные технологии разрабатываются по платформенному подходу.

Спикер отметил, что технологический мир довольно открыт. Часто даже конкурирующие компании обмениваются технологическими подходами. Делиться внутри экосистемы и со всем рынком — естественный процесс. Самое главное, что сейчас находится в ядре, — это методология: как все это целостно строить.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «А для нас самое главное — клиенты и сервисы, которые они получают. С точки зрения новых технологий ключевое — это как мы и наша экосистема, вся наша экономика и сервисы, которые у нас есть, перейдём в агентный режим предоставления».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Дмитрий Григоренко: Право любой страны территориально, а ИИ экстерриториален. Нужны общие правила

Власти подтвердили: «Яндекс» и VK создают облачного гиганта. Он отхватит треть рынка

Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург»

Глава Минцифры Шадаев: Российский телеком в ближайшие годы ожидают большие изменения

Власти меняют правила. Онлайн-сервисы не будут проходить жесткий отбор, чтобы стать официальной цифровой платформой

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще