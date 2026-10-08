Количество заказчиков на «Портале поставщиков» превысило 65 тысяч

Число государственных и муниципальных учреждений, которые могут размещать закупки на «Портале поставщиков», превысило 65 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«За 13 лет работы «Портал поставщиков» стал межрегиональной платформой, которая помогает государственным и муниципальным заказчикам – школам, больницам, организациям сфер соцзащиты, культуры, благоустройства – оперативно приобретать качественную продукцию для своих нужд. Московский механизм электронных закупок малого объема доказал свою эффективность и успешно масштабируется на всю страну. Так, за пять лет к порталу присоединились 10 новых регионов, а число работающих на нем заказчиков выросло на четверть и в начале октября превысило 65 тыс. Около половины из них представляют Москву, Московскую, Нижегородскую, Челябинскую области и Краснодарский край», – отметила Мария Багреева.

Сейчас на портале работают заказчики из 48 регионов России. Только в 2026 г. к ресурсу подключилось пять регионов-заказчиков: Курская, Еврейская автономная, Липецкая области, Донецкая Народная Республика и Камчатский край.

«В 2026 г. к порталу поставщиков наиболее активно присоединялись организации-заказчики из Пермского и Приморского краев, Москвы, Рязанской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Чаще всего подключившиеся учреждения приобретали продукцию обрабатывающих производств, услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, а также бумажные и картонные изделия», – сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. На платформе работают более 410 тыс. предпринимателей со всей страны. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых ими, включает в себя более 3,6 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».