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МТС расширила покрытие в Москаленском районе Омской области

МТС сообщает о расширении LTE-покрытия в Омской области. Компания впервые обеспечила голосовой связью и скоростным мобильным интернетом села Звездино и Шевченко Москаленского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Порядка 2000 сельских жителей с помощью качественного мобильного интернета МТС получили доступ к необходимым государственным, социальным и образовательным сервисам через мобильные приложения. Новая базовая станция в селе Звездино также помогла обеспечить голосовое и LTE-покрытие на участке федеральной автомобильной трассы Р-254 «Иртыш».

«Доступ к скоростному мобильному интернету уже давно необходим для удобной повседневной жизни и продуктивной работы не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. В связи с этим мы последовательно занимаемся расширением и модернизацией сетевой инфраструктуры на территории Омской области, уделяя особенное внимание тем, что находятся вблизи крупных автотрасс, как это было в случае с селом Звездино. Полагаю, что и автомобилисты, и местные жители оценят качество нашей связи и останутся ею довольны», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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