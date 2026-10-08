Ozon открыл бизнесу возможность размещать прямую рекламу на маркетплейсе

Ozon запустил рекламный кабинет для самостоятельного старта кампаний на маркетплейсе: теперь любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вне зависимости от типа бизнеса, размеров и оборотов может открыть рекламный кабинет и продвигать свои услуги и товары на нужную аудиторию и локацию. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Минимальный бюджет для старта кампании составит 1000 руб. До 30 ноября 2026 г. Ozon также утроит рекламный бюджет на продвижение всем новым клиентам, начислив до 100 тыс. баллов, которые бизнес сможет сразу потратить на рекламу.

Предприниматели получат доступ ко всем охватным и заметным медийным инструментам Ozon: реклама на главной странице маркетплейса, видеобаннер и нативный баннер в ленте рекомендаций и поиске. Помимо этого, бизнес получит возможность в личном кабинете настроить гео-таргетинг в радиусе от 1 до 30 км от указанной точки, что поможет в продвижении локального бизнеса – кафе, салонов красоты, мастерских, фитнес-центров и т.д. – на наиболее релевантную аудиторию. Точность таргетинга обеспечена широким распространением пунктов выдачи заказов маркетплейса и соответственно уникальными данными о клиентах, которые их посещают. «Ozon Реклама» настроит показы по полу, возрасту и категориям товаров, которые уже интересовали потенциальных клиентов.

«Ozon – одна из крупнейших цифровых площадок, которую ежедневно используют миллионы россиян, а аудитория активных покупателей превышает 69 млн человек. Рекламными инструментами площадки успешно пользуются крупные известные бренды, но мы видим, какие широкие возможности можем открыть для развития малого и среднего бизнеса – найти свою аудиторию в нужном месте и активно расти. И теперь они могут рекламировать свой бизнес на нашей платформе. Понимая специфику предпринимателей и их возможности, Ozon сделал простую и доступную точку входа в рекламу для бизнеса любого размера. Для нас же как компании это возможность значительно расширить свое присутствие на рекламном рынке. По нашей оценке, мы можем войти в топ-3 площадок по количеству клиентов и выручке от представителей малого бизнеса уже к концу 2027 г.», – сказал директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

Предприниматель также получит широкую аналитику по запускам для оценки эффективности и распределения бюджета на будущие кампании. Помимо этого, реклама на Ozon даст возможность переводить трафик с промо на свой сайт, соцсети или мессенджер и использовать базу номеров телефонов своих текущих клиентов для ретаргетинга внутри приложения маркетплейса. Это позволит бизнесу развивать и собственные площадки как канал коммуникации с клиентом.