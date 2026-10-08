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В «VK Видео» обновили раздел «Фильмы и сериалы», сделав его единым каталогом контента

Платформа обновила раздел «Фильмы и сериалы», превратив его в полноценный инструмент для быстрого поиска и выбора контента. Выбирать фильмы и сериалы стало еще удобнее: теперь пользователям доступны кинокарточки тайтлов с обложкой, трейлером, рейтингом и основной информацией. Об этом CNews сообщили представители VK.

В обновленном разделе можно искать конкретный фильм или сериал, а также знакомиться с контентом по жанрам и тематическим подборкам в новом формате. К уже привычным рекомендациям и плейлистами добавились разделы с кинокаточками с информацией о каждом тайтле: актерах, режиссере и других характеристиках.

Еще одним новым инструментом стал саджестер — подсказка с кинокарточкой в поисковой строке, которая помогает находить нужные фильмы и сериалы уже при вводе запроса. Из поисковой строки пользователь может сразу перейти в карточку тайтла, познакомиться с основной информацией о нем и принять решение о просмотре.

До конца месяца в разделе появятся шесть тематических направлений по интересам: «Фильмы», «Сериалы»,«Шоу», «Мультфильмы», «Мультсериалы» и «Аниме». Внутри каждого будет доступен отдельный раздел, где можно быстро найти, и выбрать что посмотреть, — по жанрам или в редакторских подборках, в том числе в «Популярном», «Новинках» и других коллекциях.

Обновление уже доступно в приложении и веб-версии «VK Видео». В течение месяца новые возможности появятся и на Smart TV.

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