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8 из 10 россиян старше 35 лет смотрят видео о товарах и услугах перед покупкой

Соцсеть «Одноклассники» провела исследование среди пользователей старше 35 лет в России и выяснила, как формат видео влияет на выбор товаров и услуг. Респонденты рассказали, как относятся к видеорекламе, роликам от блогеров, видеоотзывам покупателей. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

Согласно опросу, 29% респондентов часто смотрят видео о товарах и услугах перед покупкой, еще 31% делают это иногда, 20% делают это редко, а 21% — никогда.

Чаще всего видео помогает, когда хочется увидеть товар «вживую» (34%) или сравнить несколько вариантов (32%). Для 18% респондентов ролики важны, если покупка дорогая или значимая, а 16% выбирают видео, когда нет времени читать длинные описания и инструкции.

Больше всего доверия вызывают отзывы покупателей в видеоформате — их выбрали 37% опрошенных. Среди других форматов респонденты чаще отмечали разборы на 5–15 минут (17%) и короткие ролики/клипы до минуты (15%). Отвечая на вопрос о том, кому доверяют больше в видео о товаре или услуге, большинство выбрало реальных покупателей — 65%, экспертам и авторам доверяют 16%, а официальному бренду или магазину — 14% опрошенных.

На доверие к ролику сильнее всего влияет наличие реальных отзывов и комментариев по делу (31%). Также важны демонстрация товара в деле (19%) и честные плюсы и минусы (19%).

Самая комфортная длительность видеорекламы — до 10 секунд: этот вариант выбрала половина респондентов, еще 18% считают удобным формат 10–20 секунд, 19% готовы смотреть рекламу 1–3 минуты, если это обзор или инструкция.

Главный фактор, который отталкивает в видео о товаре или услуге, — слишком навязчивые призывы к покупке (39%). Также респондентам не нравятся громкие обещания (21%) и слишком длинные ролики (10%).

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