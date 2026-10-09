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МТС добавила скорости LTE-интернета в столице Зауралья

МТС запустила дополнительные базовые станции в Центральном, Заозерном и других районах Кургана. Скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на четверть вблизи жилых массивов города, объектов социальной инфраструктуры и популярных мест отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря модернизации сети МТС и запуску дополнительного телекоммуникационного оборудования качество связи улучшилось в районе городского перинатального центра, сразу нескольких образовательных учреждений, в числе которых филиалы высших учебных заведений, средние школы и лицеи, детские школы искусств и объекты спортивной инфраструктуры – легкоатлетический манеж и центральный стадион. Скорость передачи данных выросла и в исторической части города. Улучшения коснулись театра кукол «Гулливер», городского сада имени Александра Невского и Сквера декабристов, Троицкой площади, а также популярных у курганцев и гостей города локаций, в числе которых несколько участков набережной реки Тобол.

Рост скорости LTE-интернета также произошел в жилых массивах Кургана: в 4-м микрорайоне Заозерного, в Кулацком микрорайоне и СНТ «Зенит», расположенных в районе Энергетики. Даже в вечернее время и выходные дни жители частного сектора и многоквартирных домов смогут с комфортом пользоваться привычными онлайн-сервисами и совершать звонки с помощью технологии VoLTE. Она обеспечивает высокое качество звука и возможность одновременно звонить и пользоваться интернетом.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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«Мы последовательно развиваем инфраструктуру связи по всему региону, ориентируясь при этом на интересы самих зауральцев. Особое внимание уделяем крупным городам нашей области, где сосредоточено большое количество наших пользователей. В Кургане мы постоянно проводим работы и расширяем емкость сети – это создает запас прочности, который обеспечивает стабильную связь и комфортный доступ к цифровым сервисам в условиях постоянно растущего интернет-трафика», – отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

С начала 2026 г. МТС увеличила скорость LTE-интернета в Белозерском, Целинном, Шатровском, Кетовском и других районах Курганской области, а также в региональной столице и других крупных городах региона – Шадринске и Далматово. Для повышения комфорта и безопасности автомобилистов компания расширила покрытие LTE на трассе Р-329 «Шадринск — Ялуторовск» в Курганской и Тюменской областях.

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