«МТС Линк» научился распознавать китайский язык

На платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» появилась функция распознавания китайского языка. Теперь искусственный интеллект понимает речь на китайском и генерирует на ее основе субтитры на 19 языках в режиме реального времени. Функция была представлена на форуме «Цифровые решения» 9 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Раньше искусственный интеллект распознавал и переводил на другие языки только русскую и английскую речь. Новая функция позволяет сразу преобразовывать выступление спикера на китайском в текст и переводить на любой из доступных на платформе языков в режиме реального времени. При этом технология учитывает нюансы китайской речи, в которой смысл сказанного часто зависит от тона и интонации.

Функция будет полезна на международных встречах и конференциях, в онлайн-обучении, а также при работе с коллегами из Китая.

«Спектр рабочих процессов, которые можно улучшать с помощью искусственного интеллекта, очень широк. С 2025 г. ИИ в «МТС Линк» не только повышают эффективность коммуникаций, но и стирает языковой барьер. Субтитры на разных языках помогают в работе с зарубежными партнерами, обучении и других сценариях международного взаимодействия. Сотрудничество со странами Азии актуально для многих российских компаний, поэтому мы уверены, что распознавание китайской речи во время встреч и вебинаров будет востребовано. Клиенты, которые тестировали технологию, уже подтвердили качество перевода. В будущем мы планируем расширять набор доступных на платформе языков», – сказал руководитель ИИ-направления «МТС Линк» Дмитрий Крюков.

Субтитры во Встречах от «МТС Линк» стали доступны в 2025 г. В I квартале 2026 г. функциональность расширили: пользователям стал доступен перевод в режиме реального времени. Сейчас ИИ распознает русский, английский и китайский, а переводит речь на 19 языков: английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, японский, корейский, португальский, польский, нидерландский, китайский, словацкий, турецкий, вьетнамский, казахский, арабский, шведский, узбекский и татарский.

За год функция была доработана: ИИ стал лучше распознавать и переводить сленг и узкоспециальные термины, а также аббревиатуры. А в переводе теперь учитывается контекст не только отдельной фразы, но и предыдущих реплик: текст становится более связным. Субтитры можно сочетать с другой функцией платформы — синхронным переводом. Если на мероприятии работает синхронист, слушатель может выбрать и аудиоканал, и язык субтитров. Язык устного перевода и язык субтитров могут не совпадать, если это удобно пользователю.