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Владельцы маломерных судов смогут подтвердить право на управление транспортом с помощью «Цифрового ID»

Для подтверждения статуса судовладельцу достаточно открыть карточку документа разделе Цифровой ID в «Макс» и предъявить QR-код, а сотруднику МЧС — отсканировать его. Об этом CNews сообщили представители «Макс».

Для создания Цифрового ID необходимо: перейти в одноименный раздел; нажать на кнопку «Cоздать QR»; предоставить согласие на передачу данных на «Госуслугах».

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В разделе «Транспорт» «Цифрового ID» владельцам судов, помимо удостоверения на право управления, также будет доступен судовой билет.

«Цифровой ID» — это аналог бумажных документов в «Макс» в формате QR-кода, который позволяет подтверждать личность, возраст и льготные статусы, а также иметь под рукой важные документы в цифровом формате. С помощью сервиса можно заселиться в отель без паспорта, подтвердить возраст при покупке товаров 18+, а также получить доступные льготы в учреждениях культуры или при покупке транспортных билетов. По данным на октябрь 2026 г., «Цифровой ID» используют более 10 млн пользователей.

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