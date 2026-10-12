МТС представила новый инструмент для фандрайзинга на базе сервиса «МТС Pay»

ПАО «МТС» сообщает о внедрении функционала по сбору средств на благотворительность в сервис приема платежей «МТС Pay». Теперь бизнес может открыть фандрайзинговый сбор для реализации социальных инициатив, а пользователи – перечислить деньги на благотворительность прямо на платежном экране сервиса. Первые благотворительные транзакции с помощью «МТС Pay» были проведены на помощь детям из социальных учреждений в пяти регионах страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инициатива на базе «МТС Pay» дополняет линейку технологичных решений МТС, направленных на развитие ежедневной благотворительности. «МТС Pay» – сервис для оплаты покупок в Интернете у эквайринговых партнеров, который поддерживает платежи с карт российских банков, со счета мобильного номера, через СБП или Sberpay. В частности, «МТС Pay» доступен для оплаты сервисов МТС, включая платформы «Кион», «Юрент» и интернет-магазин МТС. Пожертвовать средства НКО можно на сайте МТС и в приложении «Мой МТС», а в дальнейшем – и у партнеров сервиса «МТС Pay». При выборе этого способа автоматически откроется экран с опцией «Сбор средств». В свободном поле можно ввести желаемую сумму на благотворительность и нажать кнопку «Отправить помощь». После этого средства направляются в фонд-организатор сбора, а клиент перенаправляется обратно на экран оплаты. Пожертвование оформляется как отдельная транзакция и не включается в общую сумму покупки.

Первым партнером фандрайзинговой платформы «МТС Pay» стал благотворительный фонд «Система». МТС планирует расширение пула некоммерческих организаций, которые могут воспользоваться площадкой благотворительного фандрайзинга на базе «МТС Pay» – возможность партнерства открыта для проверенных НКО с разной специализацией в различных регионах страны независимо от масштаба.

«Мы хотим, чтобы помогать было так же просто, как оплачивать покупки. Именно поэтому мы встроили возможность пожертвований в привычный сценарий оплаты в «МТС Pay». Теперь, совершая платёж, пользователь может буквально в пару кликов поддержать социальный проект – без дополнительных шагов и отвлечений. Первые несколько сотен транзакций в пользу фонда "Система“ показывают, что людям важно иметь удобный и прозрачный инструмент ежедневной благотворительности. Для нас это подтверждение, что мы движемся в правильном направлении: технологии должны служить не только удобству, но и добру», – сказал бизнес-лидер стрима «МТС Pay» Алексей Калина.