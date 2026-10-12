CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Ямальские компании получили возможность переводить онлайн-встречи на китайский язык

Предпринимателям и компаниям Ямало-Ненецкого автономного округа стала доступна возможность перевода китайского языка с помощью искусственного интеллекта. Платформа «МТС Линк» преобразует китайскую речь в текст и выводит субтитры на 19 языках в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая функция позволяет сразу преобразовывать выступление спикера на китайском в текст и переводить на любой из доступных на платформе языков в режиме реального времени. При этом технология учитывает нюансы китайской речи, в которой смысл сказанного часто зависит от тона и интонации. Раньше искусственный интеллект распознавал и переводил на другие языки только русскую и английскую речь.

Многоязычные субтитры будут полезны на международных встречах и конференциях, в онлайн-обучении, а также при работе с коллегами из Китая. Сейчас ИИ распознает русский, английский и китайский, а переводит речь на 19 языков: английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, японский, корейский, португальский, польский, нидерландский, китайский, словацкий, турецкий, вьетнамский, казахский, арабский, шведский, узбекский и татарский

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Область применения искусственного интеллекта для ямальских компаний практически безгранична. Новые функции мультиязычных субтитров и автоматического перевода созданы для упрощения онлайн-коммуникации с иностранными партнерами и обучения сотрудников. Особый акцент сделан на распознавании китайской речи: этот инструмент уже доказал свою точность во время тестов и станет ключевым решением для компаний, развивающих бизнес со странами Азии. Учитывая востребованность и эффективность решения, в дальнейшем мы продолжим расширять список поддерживаемых языков», – сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Субтитры на платформе «МТС Линк» стали доступны в 2025 г. В I квартале 2026 г. функциональность расширили: пользователям стал доступен перевод в режиме реального времени. ИИ стал лучше распознавать и переводить сленг и узкоспециальные термины, а также аббревиатуры. В переводе теперь учитывается контекст не только отдельной фразы, но и предыдущих реплик: текст становится более связным. Субтитры можно сочетать с другой функцией платформы — синхронным переводом. Если на мероприятии работает синхронист, слушатель может выбрать и аудиоканал, и язык субтитров. Язык устного перевода и язык субтитров могут не совпадать, если это удобно пользователю.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» начал ограничивать работу своих сервисов после ударов БПЛА

VK подал в суд на Евросоюз

Минцифры и Минобороны усилят защиту дата-центров после атак на «Яндекс»

Разработчики Linux «Альт» проиграли. Их «Свободный офис» не признан российским

Нанесен удар по третьему ЦОДу «Яндекса». Накануне компания сняла с себя ответственность перед пользователями при атаках БПЛА

Бесплатный «убийца» AutoCAD выложен в открытый доступ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще