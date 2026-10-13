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Более 100 тыс. многодетных семей оформили выплату для погашения ипотеки через «Госуслуги»

Многодетные семьи могут получить до 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. В 2026 г. они подали через «Госуслуги» более 100 тыс. заявлений. За всё время сервисом воспользовались около 670 тыс. раз. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Выплаты могут получить семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2030 г. Они должны соответствовать определённым требованиям.

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Выплату можно направить только на погашение действующей ипотеки. Деньги уменьшат основной долг. Если он меньше 450 тыс. руб., остаток выплаты пойдёт на погашение процентов.

Как подать заявление: воспользуйтесь услугой на портале «Выплата до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных родителей»; проверьте автоматически заполненные данные и приложите сканы документов. Оператор программы «Дом.РФ» сам запросит необходимые сведения у банка, ФНС и Росреестра; отслеживайте статус заявления в личном кабинете. После одобрения выплату перечислят напрямую в банк для погашения долга.

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