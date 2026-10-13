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Max начал предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам

Max начал предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам. В мессенджере применяется двойная система защиты — каждый клик по ссылке верифицируется в реальном времени, а попавшие в объектив интереса мошенников пользователи — получают автоматическое включение Безопасного режима без необходимости ручных настроек. Об этом CNews сообщил представитель Max.

При клике по ссылке в мессенджере автоматизированные системы анализируют её на наличие угроз. Если ссылка признана опасной, появится всплывающее окно с уведомлением.

Дополнительно для пользователей, с которыми пытался связаться мошенник, автоматически включается безопасный режим на 24 часа. Звонить и добавлять в чаты смогут только контакты из адресной книги. Отключить его можно самостоятельно в настройках мессенджера.

Пользователь получит уведомление в боте Max и может управлять настройкой вручную в разделе «Безопасность». По истечении суток режим отключается автоматически, если настройки не были изменены.

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