«МегаФон» обеспечил связью ещё 67 омских деревень

Почти 14 тыс. жителей малых сёл Омской области получили мобильную связь и интернет «МегаФона». Специалисты оператора обеспечили устойчивое LTE-покрытие в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», который реализуется совместно с региональным министерством цифрового развития и связи.

Для жителей малочисленных населённых пунктов открылись более широкие возможности по использованию привычных цифровых сервисов: от общения в социальных сетях и мессенджерах, до обучения на онлайн-платформах или удалённой работы.

Связь «МегаФона» пришла в деревни Кирсановка, Согра, Кондрашино, Авяк, Пучково, Семёновка, Новое Село, Степановка, Кольцово, в аул Тулумбай, сёла Уралы, Ламаново, Новологиново, Весёлый Привал, Смоляновка, Шереметьевка, Спартак, а также в посёлки Южный, Драгунский и др.

«В регионе около 42% от общего объёма мобильного интернет-трафика генерируют именно сельские жители. Чтобы обеспечить пользователей скоростным интернетом и надёжной голосовой связью, мы планомерно развиваем инфраструктуру как в рамках государственных программ, так и за счёт собственных инвестиций. Так, с начала текущего года в регионе было построено и модернизировано более 50 телеком-объектов», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Омской области Алексей Полонский.

«Благодаря федеральному проекту в зону покрытия 4G вошли ещё 67 отдалённых сел. В этом перечне населенные пункты, где проживает от 100 до 360 человек. Доступ к технологиям качественно меняет повседневную жизнь в глубинке: теперь сельчане могут без проблем связываться с близкими, дистанционно оформлять документы и оперативно решать любые текущие вопросы», — отметил заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Владимир Кананыхин.