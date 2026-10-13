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«МегаФон» включил 4G в Даниловке

Жители села Даниловка теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с. «МегаФон» запустил 4G на территории поселения. Пользователи получили стабильное покрытие и высокое качество связи в любой точке населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ранее связь здесь обеспечивала базовая станция из соседнего села, поэтому часто сигнал был нестабильным, особенно в жилых домах и на окраинах. Новое оборудование в Даниловке работает в нескольких частотных диапазонах и делает сигнал одинаково стабильным как на открытой местности, так и внутри зданий. 4G уверенно ловит на улицах Набережной, Садовой, Советской и Пионерской, а также в районе дома культуры и школы.

Скорости интернета достаточно, чтобы абоненты оператора могли комфортно смотреть видео, общаться в мессенджерах или пользоваться цифровыми государственными услугами. Вместе с тем, жителям Даниловки доступны звонки по технологии VoLTE, которая обеспечивает кристально чистое качество голосовых звонков и позволяет пользоваться интернетом во время разговора.

В Даниловке постоянно проживает около 800 человек, рядом с селом проходит участок федеральной трассы Амур, а в теплое время года число пользователей существенно увеличивается за счет туристов и рыбаков. Отправляясь на рыбалку или прогулку к реке, туристы могут быстро загрузить карты местности, отправить фото улова в мессенджере или сделать видеозвонок, а автомобилисты оставаться на связи во время поездок.

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«Мы продолжаем активно расширять сеть в Еврейской области, чтобы сделать современную мобильную связь более качественной и доступной для каждого жителя. Жители Даниловки могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом — смотреть фильмы в хорошем качестве, проходить онлайн-курсы и оставаться на связи с близкими», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае и ЕАО Илья Челышев.

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