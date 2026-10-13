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МТС усилила связь в одном из старейших поселений в Чувашии

МТС прокачала сеть в городе Мариинский Посад, который является одним из старейших поселений в Чувашии. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорости мобильного интернета здесь увеличились на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новую базовую станцию в центральной части города — на улице Казанская. В этом районе сосредоточены частные жилые дома, социальные объекты, православные храмы, туристические достопримечательности, гостиница, кафе, смотровая площадка. Теперь жители и гости города могут комфортно использоваться мобильным интернетом — оплачивать покупки и услуги, загружать онлайн-карты и туристические сервисы, искать информацию о достопримечательностях, общаться в мессенджерах и делиться впечатлениями в соцсетях во время прогулок по городу.

Выросшие скорости передачи данных также позволяют жителям пользоваться технологией VoLTE, с которой одновременно можно совершать голосовые вызовы и листать новости в интернете. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Мариинский Посад с 1620 г. известно, как село Сундырь. В конце XIX — начале XX веков это было крупнейшее поселение на территории современной Чувашии, превосходя по численности населения столицу республики — Чебоксары. В 1856 г. село преобразовали в посад и назвали Мариинским — в честь императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Сегодня историческая часть города — памятник градостроительства и архитектуры. Город включен в список малых исторических городов России.

«МТС последовательно развивает цифровую инфраструктуру во всех округах Чувашской Республики. Мы строим цифровое будущее там, где оно нужнее всего: для тех, кто здесь живет, и тех, кто приезжает в наш регион за новыми впечатлениями. Город Мариинский Посад – это жемчужина для туристов. В этом году ее посетили более восьми тысяч путешественников. Благодаря проведенной работе мы создали для них комфортные условия, чтобы пользоваться быстрым мобильным интернетом и качественной голосовой связью. Ранее МТС покрыла сетью физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни» в селе Сотниково Мариинско-Посадского округа. Теперь сотрудники центра, более 2,5 тыс. детей, которые ежегодно отдыхают в учреждении, и их родители могут всегда быть на связи», — отметила директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

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