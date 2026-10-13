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МТС ускорила мобильный интернет в Партизанске и Лозовом

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в городе Партизанск Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла в среднем на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС запустили новое оборудование в центральных районах Партизанска, а также в пригороде – в микрорайоне Лозовый. Улучшенное качество сети стало доступно для 30 тыс. жителей одного из самых крупных городов южного Приморья. После проведенных технических работ они могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Партизанск – город шахтерской славы: более ста лет город был главным поставщиком угля на Дальнем Востоке. До 1972 г. он носил название Сучан. В окрестностях Партизанска находится много исторических и природных достопримечательностей. Так, эти земли хранят следы государств Бохай и Золотой империи чжурчжэней. Кроме того, здесь расположены одни из самых живописных мест южного Приморья – водопад Берендей, ущелье Дарданеллы, гора Читинза и сопка Сенькина шапка. Обновленная LTE-сеть МТС позволит туристам путешествовать по этим локациям более безопасно и комфортно, использовать современные цифровые сервисы МТС.

«МТС развивает сеть LTE на территории всех муниципальных образований Приморского края. В этом году мы проводим масштабный рефарминг сети в ряде городов и районов Приморья, чтобы нарастить скорости мобильного интернета в среднем на треть. Ранее мы модернизировали LTE-сеть во Владивостоке, Артеме, Находке, а также в Хасанском, Хорольском и Ольгинском округе. Обновленная телеком-инфраструктура позволяет повысить цифровой комфорт жителей и гостей региона», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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