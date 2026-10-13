МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Колумбии и Аргентине с помощью «Мой МТС»

МТС объявляет о запуске для физических лиц оплаты товаров и услуг в Колумбии и Аргентине по QR-коду через национальные системы мгновенных платежей. Оплата по QR-коду доступна в большинстве торговых точек этих стран всем пользователям приложения «Мой МТС». Компания стала лидером по количеству стран в Латинской Америке среди российских финтех-сервисов, предоставляющих оплату по местным QR-кодам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС первой из российских компаний открыла для пользователей приложения «Мой МТС» возможность оплачивать покупки по QR-коду национальной системы мгновенных платежей в Колумбии, также опция теперь доступна в Аргентине – одном из самых популярных туристических направлений в Латинской Америке. Оплатить с помощью «Мой МТС» можно в любой торговой точке, где на кассе установлен QR-код: супермаркетах, ресторанах, кафе, отелях.

В обеих странах используются универсальные QR-коды, объединяющие различные платежные сервисы страны, что значительно упрощает процесс безналичной оплаты, который сводится к простым привычным действиям: «открыл камеру – отсканировал – оплатил».

Оплата по QR-кодам в Аргентине и Колумбии является одним из основных повседневных способов безналичных расчетов в этих странах. Теперь и россияне могут совершать платежи по местным QR напрямую с рублевых счетов с автоматической конвертацией в местную валюту.

«Оплата по QR-коду через «Мой МТС» доступна уже в пяти странах Латинской Америки. Теперь свободно расплачиваться с помощью приложения «Мой МТС» можно на большей части территории региона. Туристический поток из России в страны Латинской Америки растет. Особое место занимает Аргентина как одно из самых популярных направлений в регионе, недавно также была запущена оплата по QR и в Бразилии. МТС запустила оплату по национальным QR-кодам уже в более чем 15 странах, среди которых Египет, Вьетнам, Китай и Филиппины. МТС отмечает востребованность сервиса и планирует дальше расширять список доступных направлений для комфортной оплаты покупок», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Для совершения платежа нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR-код на платежном терминале. Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения «Мой МТС» до появления всплывающего меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и далее счет списания.

Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в аргентинские песо. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Максимальная сумма операции в Колумбии – до 315 тыс. руб., в Аргентине – до 400 тыс. руб. Платежи до 5 тыс. руб. проходят без СМС-подтверждения, то есть покупку можно совершить даже если у вас нет связи.

Оплата по QR-коду через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет.