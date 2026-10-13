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«Одноклассники» и Московская медицина научат отличать медицинские факты от мифов о здоровье

Социальная сеть «Одноклассники» и Департамент здравоохранения Москвы запускают просветительский проект «Бабушка советовала — врач проверил». Московские врачи разберут популярные народные советы о здоровье и объяснят, какие из них имеют научное обоснование, а какие могут быть бесполезны или опасны. Об этом CNews сообщили представители ОК.

В официальной группе «Департамента здравоохранения города Москвы» в ОК врачи городских поликлиник и стационаров проверят рекомендации, знакомые многим с детства: помогает ли чай с малиной, спасает ли витамин C от ОРВИ, нужно ли парить ноги и ставить горчичники, стоит ли укутываться при температуре и действительно ли мороженое облегчает боль в горле.

Отдельный блок посвятят первой помощи и распространённым заблуждениям. Московские участковые врачи объяснят, почему нельзя растирать обмороженные руки снегом, наносить масло или сметану на ожоги и запрокидывать голову при носовом кровотечении. Также в проекте разберут мифы о вакцинации от гриппа, расскажут о возможностях телемедицинских консультаций в городских поликлиниках.

Материалы выйдут в формате коротких видео «Правда или миф?», тематических карточек, голосований и рубрики «Что делать, если…». Пользователи смогут проверить медицинскую грамотность с помощью специального теста и оформить фото тематическими рамками.

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В рамках проекта также пройдет конкурс «Бабушка советовала». Пользователям предложат поделиться в комментариях народными методами лечения с хештегом #БабушкаСоветовала. Самые необычные советы врачи разберут в отдельных публикациях, а пять победителей получат призы.

«Советам о здоровье, знакомым с детства, легко доверять, но семейные традиции не гарантируют их эффективность и безопасность. Например, теплое питье облегчает боль в горле, но не уничтожает вирусы, а ингаляции над кипятком могут вызвать ожоги. Домашние средства не заменяют вакцинацию, снижающую риск тяжелого течения гриппа и осложнений. Задача врача — объяснять, что помогает, а что может навредить. Проект “Московской медицины” и Одноклассников поможет разобраться в привычных рекомендациях и понять, когда можно обойтись домашней помощью, а когда нужно обратиться к специалисту», — сказал Александр Мясников, президент городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, кандидат медицинских наук, телеведущий и автор книг о здоровье.

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