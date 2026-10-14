Более 40 округов Красноярского края получили ускоренный интернет «МегаФона»

Жители региона теперь могут активнее пользоваться цифровыми сервисами. С начала 2026 г. инженеры «МегаФона» провели рефарминг на более чем 300 базовых станциях. После выполненных работ в городах и сельских поселениях края скорость мобильного интернета удалось существенно увеличить. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рефарминг — перевод частот с устаревшего стандарта 3G на современный LTE. Это позволяет расширить зону покрытия 4G в труднодоступных локациях и увеличить пропускную способность в зонах высокого трафика. Перераспределение частот обеспечило быстрое увеличение скорости и емкости передачи данных в сетях четвертого поколения на 15–30% в зависимости от локации. Дополнительно была расширена емкость сети за счет добавления частотных каналов, установлено новое оборудование для повышения пиковых скоростей.

Благодаря модернизации выросло качество сигнала внутри зданий и увеличилась зона 4G-покрытия в удаленных районах, сельской местности и пригородах. Абоненты получили возможность комфортно пользоваться онлайн-сервисами, смотреть видео в высоком качестве и оперативно обмениваться данными. Более высокая скорость интернета теперь доступна в жилых кварталах и социально значимых объектах: больницах, поликлиниках, фельдшерских пунктах, а также образовательных и культурных учреждениях.

Работы выполнены более чем в 40 муниципальных округах края (Ачинском, Боготольском, Канском, Балахтинско-Новоселовском, Ирбейско-Саянском, Курагинском, Казачинско-Пировском и других), а также в городах Красноярск, Сосновоборск, Шарыпово, Дивногорск, Норильск, Лесосибирск и в городских округах ЗАТО Железногорск и Зеленогорск.

«Масштабная модернизация сети в Красноярском крае — это реальный шаг к цифровому равенству. Перевод частот на современный стандарт LTE позволил нам значительно ускорить интернет и обеспечить стабильную связь в отдаленных территориях. Сегодня жители региона получают доступ к качественным цифровым сервисам без задержек даже в часы пик. Мы продолжаем работать над тем, чтобы технологии «МегаФона» были надежным фундаментом для развития каждого уголка Сибири», — отметила директор Красноярского отделения Олеся Ширяева.