Мария Сапельникова (Trisigma) расскажет на CNews Петербург об опыте внедрения российской платформы для A/B-тестирования

15 октября 2026 года на конференции «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России» Мария Сапельникова, бизнес-партнер по маркетингу Trisigma — платформы для A/B-тестирования, собственной разработки Авито, — выступит с докладом “От первого теста до потока: как российские компании выстраивают культуру A/B-экспериментов”.

Спикер разберет, как балансировать между мнением клиента и продуктовой стратегией: что влияет на лояльность, почему иногда отказ от доработки приносит клиенту больше пользы, чем ее реализация, и как это сказывается на доверии к разработчику, а также — как российскому вендору не гнаться за обилием функций, к которым когда-то привыкли пользователи.

Отдельная часть доклада посвящена ситуации, когда продукт покупают ради одной функции, а пользуются другой. На примерах компаний из сфер FoodTech и E-commerce Мария Сапельникова покажет, как соотнести ожидания клиентов с возможностями продукта и не превратить его в «зоопарк решений».

Также речь пойдет о связи продаж и маркетинга с разработкой: что первостепенно — рынок или разработка, как найти баланс между яркими заявлениями коммерческой команды и реальным развитием продукта, чтобы не начать продавать то, чего нет, и как «обычная» фича может стать основой сильного рыночного кейса.

Доклад будет полезен CPO и продакт-менеджерам B2B- и SaaS-продуктов, CMO и продуктовым маркетологам, руководителям продаж и бизнес-девелопмента, CTO, а также основателям технологических продуктов на ранней стадии роста.

Trisigma — платформа для автоматизации A/B-тестирования и аналитики продуктовых гипотез. Ее используют более 60 компаний, в том числе Burger King Россия и «Детский мир». В сентябре 2026 года платформа запустилась в Армении, Грузии, Казахстане и Узбекистане. Подробнее