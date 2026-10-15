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Большая часть функций умных устройств и чата с «Алисой AI» снова доступна

«Яндекс» восстановил работу большей части функций чата с «Алисой AI», «Станций» и телевизоров на YaOS. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пользователям нейросети на alice.yandex.ru и в мобильном приложении «Алисы AI» доступны режим «Эксперт» для сложных задач, генерация текстов и изображений, работа с файлами и раздел «Студия» с обновленным интерфейсом: оживление фото, объединение двух снимков и другие функции.

В «Станциях», «ТВ Станциях» и телевизорах на YaOS снова доступны утреннее шоу, будильники, напоминания, таймеры, прогноз погоды и ответы на вопросы. На телевизорах с «Алисой» и при подключении «Станций» по HDMI также заработали воспроизведение медиаконтента, поиск и магазин приложений.

Управление умным домом полностью восстановлено — в том числе создание и запуск сценариев, подключение, управление и трансляции с ИИ-камер.

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Некоторые ограничения пока сохраняются. Временно недоступны звонки на «Станциях». Если умных колонок в доме несколько, функция, определяющая ближайшую, может работать нестабильно — в этом случае отвечать могут все устройства с «Алисой», что услышали вашу команду. Нестабильно работают воспроизведение музыки на нескольких колонках одновременно, сказки и радионяня. При подключении «Станций» к телевизорам и на телевизорах с «Алисой» пока ограничен режим караоке.

Подключение и работа партнерских устройств умного дома также пока может быть нестабильной.

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