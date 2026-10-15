CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МТС Линк» научился распознавать китайский язык

На платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» появилась возможность распознавания китайского языка. Теперь искусственный интеллект понимает речь на китайском и генерирует субтитры на 19 языках, в том числе на татарском, в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Раньше искусственный интеллект распознавал и переводил на другие языки только русскую и английскую речь. Новая функция позволяет сразу преобразовывать выступление спикера на китайском в текст и переводить на любой из доступных на платформе языков в режиме реального времени. При этом технология учитывает нюансы китайской речи, в которой смысл сказанного часто зависит от тона и интонации. Функция будет полезна на международных встречах и конференциях, в онлайн-обучении, а также при работе с коллегами из Китая.

«Татарстан плотно взаимодействует с Китаем по разным направлениям: это и торгово-экономическое сотрудничество, и реализация инвестиционных проектов, партнерство в ИT-сфере, в здравоохранении. Запуск прямого авиасообщения по маршруту КазаньШанхай и введение безвизового режима также поспособствовали укреплению бизнес-связей и росту туристического потока. Уже третий год в Татарстане проходит международный форум РОСТКИ, собирающий в Казани представителей российских регионов и китайских провинций. Теперь для снижения или исключения языкового барьера в онлайн-коммуникациях или во время мероприятий, предприниматели и государственные органы Татарстана при взаимодействии с китайскими партнерами могут использовать «МТС Линк». Если раньше на платформе автоматический перевод был доступен только с русского или английского языка, сейчас в этом списке появился также китайский язык», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз
Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз безопасность

Субтитры на «МТС Линк» появились в 2025 г. С 2026 г. пользователям стал доступен перевод в режиме реального времени. Сейчас ИИ распознает русский, английский и китайский, а переводит речь на 19 языков: английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, японский, корейский, португальский, польский, нидерландский, китайский, словацкий, турецкий, вьетнамский, казахский, арабский, шведский, узбекский и татарский.

За год ИИ стал лучше распознавать и переводить сленг и узкоспециальные термины, а также аббревиатуры. А в переводе теперь учитывается контекст не только отдельной фразы, но и предыдущих реплик: текст становится более связным. Субтитры можно сочетать с другой функцией платформы — синхронным переводом. Если на мероприятии работает синхронист, слушатель может выбрать и аудиоканал, и язык субтитров. Язык устного перевода и язык субтитров могут не совпадать, если это удобно пользователю.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Firefox включил по умолчанию поддержку «убийцы» JPEG. Его популяризации противилась Google

Google, Facebook и Amazon предупредили: Цифровой суверенитет обойдется Европе в 115 млрд евро убытка

Как власти потратят триллион на ИТ, медиа и связь

Самый популярный в мире мессенджер теперь работает без регистрации. Его можно даже не устанавливать

Путин призвал повысить координацию спецслужб с бизнесом на фоне гибридной агрессии против России

В подвале цеха УАЗ нашли тайную майнинг-ферму. Она обошлась заводу в миллион

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще