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В Max появились новые функции

Пользователи получили возможность регулировать размер текста в настройках мессенджера Max, сохранять истории в архив и подключить автосохранение медиа в галерею, а авторы могут попасть в подборку рекомендованных каналов в ленте. Об этом CNews сообщил представитель Max.

В числе новых возможностей: рекомендации каналов. После подписки на новый канал на экране пользователя отобразится блок с подборкой. Система рекомендаций предлагает каналы на основе интересов подписчиков, схожих тематик, качества контента и частоты взаимодействия с ним. Таким образом пользователи могут найти новых авторов и подписаться на новые каналы; архив историй. Получить доступ к архиву историй можно в разделе «Чаты», удерживая нажатием иконку профиля или в настройках приложения в разделе «Мои истории»; автосохранение медиа. Подключить или отключить автоматическое сохранение медиа из чата в галерею телефона можно в настройках приложения в разделе «Хранение и загрузка медиа», настроить комфортный размер текста – в разделе «Оформление».

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