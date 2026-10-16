До 100 Мбит/с ускорили мобильный интернет в Жатае

Более высокие скорости мобильного интернета и стабильное соединение во время звонков получили жители Жатая. Инженеры «МегаФона» усилили покрытие, установив дополнительное телеком-оборудование, которое снизило нагрузку на существующую инфраструктуру и повысило качество цифровых услуг. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые базовые станции возвели в разных частях Жатая. В результате более высокие интернет-скорости могут почувствовать абоненты как в центре поселка, так и жилых микрорайонах, в том числе в активно застраивающихся и развивающихся «Сатале», «Сайдаме» и др. В зону усиления сети попала и территория нового образовательного комплекса «Точка будущего», который включает в себя не только школьные корпуса, но и спортивные и игровые зоны, лаборатории, творческие мастерские, ИT-пространства, детский сад и жилой дом для педагогов и приемных семей.

Теперь абоненты могут с еще большим комфортом пользоваться интернет-сервисами: оплачивать счета и получать государственные услуги онлайн, смотреть контент на стриминговых платформах и общаться с родными в мессенджерах. Скорости в поселке достигают 100 Мбит/с.

«В этом году наши клиенты в Жатае стали потреблять на 21% больше онлайн-трафика, чем в 2025 г., а суммарный объем звонков увеличился на 36%. Аналитика также показала, что нагрузка на сеть здесь повышается именно осенью. Поэтому мы сделали сотовую связь еще быстрее и стабильнее, чтобы интернет работал непрерывно даже в самые загруженные периоды. Особое внимание уделили внедрению технологии цифровых звонков VoLTE, которая обеспечивает чистый звук, мгновенное установление соединения и возможность одновременно разговаривать и выходить в Сеть», – сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).