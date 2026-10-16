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Drivee скрыл телефонные номера пассажиров и водителей при звонках по заказу

Drivee запустил функцию скрытия телефонных номеров при звонках из приложения. Теперь пассажиры и водители могут связаться друг с другом по вопросам поездки не раскрывая личные номера. Сейчас скрытие номеров работает в тестовом режиме в Якутске, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Об этом CNews сообщили представители Drivee.

Функция работает автоматически, поэтому пользователям не нужно включать ее в настройках или делать что-то дополнительно. При звонке из приложения соединение проходит через временный технический номер, поэтому личные телефоны пассажира и водителя не отображаются друг у друга. При этом они по-прежнему могут связаться друг с другом, чтобы напрямую уточнить детали поездки, например, указать подъезд, предупредить о багаже или сообщить, что автомобиль уже на месте.

«Drivee продолжает развивать сервис так, чтобы пассажиры и водители могли договариваться напрямую и на удобных для обеих сторон условиях, сохраняя контроль не только над поездкой, но и над своими личными данными. Мы получили много отзывов от пользователей о том, что им нужна и важна такая функция. И теперь для обычного звонка по заказу совсем не обязательно раскрывать свой телефон. Скрытие номеров помогает сохранить привычное человеческое общение и одновременно делает его более безопасным. Это небольшое обновление дает обеим сторонам больше спокойствия во время поездки и после нее», — сказал генеральный директор Drivee Егор Сметанин.

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Новая функция дополняет другие инструменты безопасности Drivee. Так, перед получением доступа к заказам водители проходят многоступенчатую документов и обязательный фотоконтроль. Пассажир может поделиться своей геометкой с близкими прямо из приложения, чтобы они могли видеть маршрут во время поездки. Кроме того, в Drivee есть кнопка безопасности, через которую можно сообщить об инциденте или вызвать полицию в случае необходимости. Также пользователи могут написать в службу поддержки сервиса, если что-то идет не так, она доступна круглосуточно.

В приложении существует и рейтинговая система, в рамках которой пассажиры и водители выставляют оценки друг другу, и Drivee может прекратить доступ к сервису, если пользователь собрал лишь негативную обратную связь. Кроме того, компания ведет геотрекинг поездки для решения спорных вопросов и обеспечения дополнительной безопасности пользователей сервиса. При частых нарушениях, Drivee может приостановить или прекратить доступ к сервису для водителей.

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