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МТС объявила о запуске 5G в Ивановской области

МТС сообщила о запуске 5G в Ивановской области. Новый стандарт связи развёрнут на действующих частотах LTE в диапазоне 2100 МГц сразу в нескольких городских локациях Иванова, а также в пригороде Иванова – Кохме.

В Иванове сеть 5G МТС запущена в ключевых точках притяжения города: на площади Революции у здания Администрации Иванова, на центральной набережной в районе ТРЦ «Серебряный город», вблизи Ивановской пожарно-спасательной академии и музея пожарной техники. Также сеть нового поколения накрыла и несколько жилых районов города, в том числе Микрорайон ТЭЦ-3.

Кроме того, 5G стал доступен в Кохме – вблизи Дворца культуры и промышленной зоны неподалеку.

МТС начала поэтапное развёртывание 5G на частотах LTE 2100 МГц в зонах максимальной активности абонентов на принципе технологической нейтральности. Это позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвёртого и пятого поколений, наращивая покрытие 5G без строительства отдельной инфраструктуры.

«Запуск 5G в Ивановской области — новый стратегический этап в развитии цифровой инфраструктуры всего региона. Мы создаём условия, при которых инновационные технологии становятся доступными как крупным производственным предприятиям, так и обычным жителям. Но, в первую очередь, появление сети нового поколения закладывает мощный фундамент для цифровой трансформации региона на базе интернета вещей и умного города. При этом за счет технологической нейтральности и использования уже существующего спектра частот мы можем максимально оперативно наращивать покрытие 5G там, где это необходимо», — сказала директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Появление 5G в Ивановской области стало важным шагом вперёд для развития технологий и повышения комфорта жителей региона. Сеть пятого поколения представит новые возможности для бизнеса, образования и связи, делая наш регион современнее и технологичнее», — отметил директор Департамента развития информационного общества Ивановской области Михаил Хохлов.

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила операторам запускать сеть 5G частотах, выделенных под 4G, и на уже имеющемся оборудовании. С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 г. В ближайшее время сети 5G должны появиться в городах с населением более 1 млн человек, далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение трех лет.

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