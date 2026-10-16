МТС запустила российскую базовую станцию в селе, названном в честь крестьянина-дегтярника

МТС запустила мобильную сеть LTE в селе Панино Октябрьского округа. Благодаря проведенным работам почти 200 жителей населенного пункта получили доступ к скоростному мобильному интернету МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обеспечили запуск в эфир отечественного телеком-оборудования, покрывающего всю территорию небольшого села. Устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет доступны местным жителям, занимающимся выращиванием зерновых и бобовых культур. Современная связь поможет аграриям отслеживать прогнозы погоды, консультироваться с агрономами онлайн и размещать объявления о продаже урожая на цифровых площадках.

Село первоначально называлось Троицкое, но позже название изменили на Панино – в честь крестьянина-дегтярника Панина. Вместе с другими первопоселенцами он занимался дегтярным промыслом – производством дегтя из березовой коры, необходимого в крестьянском хозяйстве. На месте дегтярного завода Панина в 1909 г. было основано село.

«МТС продолжает развивать сеть LTE на территории всех муниципальных округов области. Панино стало еще одним населенным пунктом, где мы развернули отечественную базовую станцию «Иртея». Это позволяет повысить технологическую независимость цифровой инфраструктуры и обеспечить удаленные и небольшие населенные пункты качественным сигналом. Для жителей села это возможность оставаться на связи с близкими и пользоваться цифровыми сервисами наравне с горожанами», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.