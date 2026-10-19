Мошенники создают фейковые аккаунты от имени дочерних обществ ПАО «Россети»

В последние несколько дней увеличилось количество обращений от жителей разных регионов России о том, что им пишут якобы энергетики с предложением уточнить данные или провести перерасчеты за потребление электроэнергии, после чего просят их назвать коды, пришедшие в сообщениях. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Россети».

Не реагируйте на эти сообщения, особенно не передавайте им личную информацию, коды из смс или так называемые «ключи», не переходитн по ссылкам - они могут вести на вредоносные программы, призвали представители компании.

Сотрудники ПАО «Россети», так и его дочерних обществ не могут создавать в социальных сетях или мессенджерах никаких аккаунтов или групп с целью перерасчетов. Любая информация о деятельности ПАО «Россети» размещается только на его официальных аккаунтах. Все иные группы или профили являются мошенническими.



