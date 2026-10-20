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«МегаФон» усилил сеть на трассе Соликамск-Красновишерск

«МегаФон» запустил новое покрытие на участке автодороги Соликамск–Красновишерск в Пермском крае. Теперь водители и пассажиры смогут пользоваться мобильным интернетом и голосовыми звонками в районе села Жуланово. Расширение сети стало ответом на растущий спрос со стороны жителей региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За последний год объем мобильного трафика на автодороге вырос на треть, а количество голосовых вызовов увеличилось почти на 10%. Всплеск активности приходится на выходные дни, когда объем передачи данных превышает среднедневные показатели на 25%. При этом наибольшее число звонков фиксируется по пятницам.

Запуск телеком-оборудования позволил обеспечить стабильный сигнал и высокую скорость интернета в данной локации. Теперь и на этом участке дороги можно пользоваться навигатором, смотреть видео, работать с почтой или облачными сервисами, общаться в мессенджерах. Новое покрытие важно и для обеспечения безопасности на дороге: водители при необходимости смогут обратиться за помощью, а пассажиры — оставаться на связи с родными.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы видим, что наш регион активно развивается и жителям важно оставаться в сети и иметь привычный доступ к цифровым сервисам в новостройках, на дачах и автодорогах. Рост трафика и количества звонков на трассе СоликамскКрасновишерск подтверждает востребованность мобильной связи, поэтому мы запустили дополнительное телеком-оборудование на этом направлении», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Пермском крае Василий Чекмарев.

Ранее оператор обеспечил покрытие автодороги в районе населенных пунктов Чертеж, Татарское, Кузнецова, Нижняя Язьва. Часть работ была проведена совместно с министерством информационного развития и связи Пермского края.

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