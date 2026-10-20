CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС расширила покрытие в Саргатском районе Омской области

МТС сообщает о расширении LTE-покрытия в Омской области. Компания впервые обеспечила голосовой связью и скоростным мобильным интернетом село Нижнеиртышское Саргатского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Порядка 1300 сельских жителей с помощью качественного мобильного интернета МТС получили доступ к необходимым государственным, социальным и образовательным сервисам через мобильные приложения. Новая базовая станция в Нижнеиртышском также помогла обеспечить голосовое и LTE-покрытие на участке автомобильной дороги регионального значения дороги Омск-Тара, которая проходит вблизи села.

«Быстрый мобильный интернет давно стал необходимым условием комфортной повседневной жизни и эффективной работы как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Поэтому мы планомерно развиваем и обновляем сетевую инфраструктуру в Омской области, уделяя особое внимание ее участкам у крупных автомобильных дорог, как это было в Нижнеиртышском. Мы рассчитываем, что качество нашей связи получит высокую оценку как от автомобилистов, так и от местных жителей, и оправдает их ожидания», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом
Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Найден новый способ атаки на российские онлайн-магазины и склады

Российская система управления серверами взломана. Под угрозой тысячи серверов в госучреждениях и частных фирмах

ИИ-бум на $10 трлн «дал трещину». Отменено строительство 47 ЦОДов

Впервые с начала блокировок число российских пользователей WhatsApp рвануло вверх. Telegram не отстает

Центробанк и коммерческие банки России начали охоту за продавцами криптовалюты

Уходит в отставку вице-премьер Григоренко, курирующий ИТ. Его место займет замминистра финансов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще