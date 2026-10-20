Wildberries запустила оплату государственными электронными сертификатами

Wildberries (входит в группу RWB) начала принимать оплату государственными электронными сертификатами. Теперь получатели федеральных и региональных мер социальной поддержки могут приобретать предусмотренные программами товары непосредственно на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Уже сейчас новый способ оплаты доступен получателям электронных сертификатов на технические средства реабилитации, оформляемых Социальным фондом России, а также региональных сертификатов на товары для новорожденных в Калининградской, Ленинградской, Ростовской и Свердловской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

Механизм оплаты максимально прост — владелец сертификата выбирает на Wildberries товар, соответствующий условиям программы, и оплачивает его сертификатом. Если стоимость покупки превышает номинал сертификата, оставшуюся сумму можно доплатить самостоятельно. Средства сертификата не зачисляются на карту гражданина: они резервируются в Федеральном казначействе и при совершении покупки перечисляются непосредственно продавцу.

Возможность оплачивать товары напрямую на Wildberries государственными электронными сертификатами делает меры социальной поддержки более удобными и доступными для граждан, а также расширяет возможности для предпринимателей, участвующих в соответствующих государственных программах. Для продавцов это дополнительный канал спроса со стороны получателей господдержки — принимать такие платежи смогут те, чьи товары соответствуют требованиям конкретных федеральных и региональных программ.

Wildberries продолжит развивать и масштабировать возможности оплаты товаров государственными электронными сертификатами. По мере подключения новых программ будет расширяться география и перечень товаров, которые получатели мер поддержки смогут приобрести с использованием сертификатов на платформе.