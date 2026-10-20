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«Яндекс» сообщил о восстановлении основной функциональности «Директа»

Инженеры «Яндекса» вернули доступ к ключевым возможностям сервиса для продвижения «Директ». Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Рекламодатели снова могут создавать кампании и редактировать существующие, регистрировать новые аккаунты и изменять настройки пользователя, а также в полном объеме управлять счетом, утверждают в «Яндексе». С 11 октября эти функции были технически ограничены из-за атак БПЛА на инфраструктуру «Яндекса».

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