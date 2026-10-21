Безопасный маршрут построен: «Лаборатория Касперского» предупредила российских туристов о киберугрозах в путешествиях

С октября 2025 г. по июнь 2026 г. эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали в России 376 млн веб-угроз — спам-письма, вредоносное ПО, фишинг и другие риски. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Эксперты Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT) отмечают, что для России особенно актуальны угрозы, связанные с общедоступными Wi-Fi-сетями — например, в аэропортах, отелях, кафе и торговых центрах. Злоумышленники могут создавать поддельные точки доступа, чтобы перехватывать трафик, красть учетные данные и платежную информацию пользователей.

Турция и Египет. С цифровыми рисками также могут столкнуться и туристы, которые выбирают для путешествия Турцию и Египет — специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали по 30,6 млн и 15,6 млн веб-угроз соответственно.

Помимо фейковых Wi‑Fi‑точек, путешественников подстерегают и другие риски, связанные с финансами: клонирование банковских карт, несанкционированные транзакции и скимминг — установка скрытых устройств на банкоматах для хищения данных банковских карт. Опасность особенно велика в общественных местах — ночных клубах и туристических зонах.

Еще одна распространённая угроза в регионе — фейковые туроператоры и отели. Так, мошенники заманивают туристов скидками на проживание, трансферы и экскурсии, маскируясь под легальные компании с помощью убедительных сайтов, рекламы в соцсетях и сообщений в мессенджерах, а затем просят предоплату за услуги. В итоге туристы рискуют потерять как деньги, так и личные данные.

Сингапур, Малайзия и Индонезия. Малайзия, Индонезия и Сингапур также привлекают путешественников, но и там высока вероятность столкнуться с цифровыми рисками. Так, в Малайзии было обнаружено 15,3 млн веб-угроз, в Индонезии — 12,9 млн, а в Сингапуре — порядка 6 млн.

Одна из распространенных угроз в Малайзии и Индонезии — попытки кражи смартфонов и ноутбуков в общественных местах у туристов. При этом опасность представляет не только сама потеря устройства: мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, электронной почте и онлайн‑аккаунтам.

Также в Малайзии мошенники могут использовать приложения для знакомств, социальные сети и мессенджеры, чтобы завоевать доверие туристов, а затем выманить деньги или личные данные.

Среди наиболее популярных угроз в Сингапуре эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают мошенничество от имени госорганов. Злоумышленники звонят или пишут, представляясь сотрудниками полиции, иммиграционных служб и других ведомств, заявляют о проблемах с визой или штрафах, используют подмену номеров и ИИ-генерацию голоса для убедительности и под давлением выманивают личные данные или деньги. Ещё одна угроза — мошенничество с QR-кодами и цифровыми платежами: преступники подменяют легитимные QR-коды систем PayNow и NETS QR на фейковые или рассылают фальшивые платёжные ссылки, перенаправляя деньги на свои счета.

«Путешествие в новый город или страну — это всегда яркие впечатления, но вместе с возможностями появляются и риски: злоумышленники активно используют туристическую суету, чтобы украсть данные или деньги. Снизить риск обмана поможет внимательность и знание типичных уловок аферистов — это поможет вовремя заметить тревожные сигналы. Современные решения, такие как Kaspersky Premium, помогают усилить защиту — в них, например, всё шире применяются ИИ‑технологии, позволяющие оперативно выявлять фишинг, подозрительные платёжные страницы и другие угрозы», — сказал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России.

Чтобы снизить риски во время путешествий, «Лаборатория Касперского» рекомендует: использовать для покупки билетов и бронирования только официальные ресурсы — и тщательно проверять сайты, прежде чем вводить на них какие‑либо данные; снимать наличные только в банкоматах при отделениях банков, проверять картоприемник и клавиатуру — нет ли на них лишних накладок, скрытых камер или других подозрительных деталей, во время любых платежей нельзя выпускать карту из вида, также рекомендуется включить уведомления о транзакциях и незамедлительно блокировать карту при подозрительной активности; критически относиться к любым входящим письмам, прежде чем перейти по ссылке или открыть вложение, внимательно проверьте адрес отправителя; отключать автоматическое подключение к доступным Wi-Fi-сетям на своих устройствах, по возможности используйте мобильный интернет, особенно для передачи конфиденциальных данных; для получения доступа к интернету за рубежом использовать eSIM; использовать надежное защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми исследованиями.