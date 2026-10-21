Деньги, аккаунт, фотографии: «Почта Mail» выяснила, за что пользователи переживают в интернете

«Почта Mail» совместно с «Hi-Tech Mail» выяснили, как россияне реагируют на неожиданные письма, какие угрозы в Сети считают потенциально опасными и что помогает им чувствовать себя в безопасности. Опрос показал, что 96% россиян оценивают безопасность всех входящих писем и их вложений, а почти 7 из 10 настораживаются, когда видят в тексте любые обещания подарков, выплат или похожей выгоды. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Еще 58% с недоверием относятся к письмам с подозрительными ссылками или вложениями, а каждый пятый (22%) начинает сомневаться, даже если сообщение приходит неожиданно.

Россияне считают, что безопасность в сети зависит как от самих пользователей, так и от цифровых сервисов. Так, 38% не снимают ответственности с себя и считают, что за защиту в равной степени отвечают как сервис, так и пользователь, а 35% уверены, что безопасность данных во многом зависит от действий самих пользователей. Среди защитных инструментов четверть доверяют двухфакторной аутентификации (26%), а 17% — встроенной защите почтового сервиса.

При этом сами пользователи считают, что в полной мере соблюдают базовые правила цифровой безопасности: 65% не переходят по подозрительным ссылкам, 52% полагаются на внимательность. Однако всего 32% проверяют адрес отправителя перед тем, как открыть письмо. При этом более половины участников исследования (55%) уверены, что смогут самостоятельно распознать мошенническое сообщение.

За осторожностью пользователей стоят конкретные риски: большинство опасаются утечки персональных данных (50%), вирусов и кражи денег с банковской карты –– по 43%. Еще 4 из 10 респондентов боится потерять доступ к аккаунтам, а каждый третий (27%) — к фотографиям и документам.

«Одна из главных задач почтового сервиса –– обеспечить безопасность пользователя. Так, в «Почте Mail» каждое входящее сообщение проходит проверку 10 современными ML-моделями, которые блокируют вредоносные письма еще до попадания в ящик, а письма от надежных отправителей отмечаются зеленым щитом. Пользователям также важно сохранять базовую бдительность: проверять адрес отправителя и не открывать сомнительные ссылки и вложения», — сказал руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, среди городов с наибольшей долей участников опроса оказались Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Казань и Уфа. Опрос проведен среди читателей «Hi-Tech Mail» в октябре 2026 г. Всего в нем приняли участие 3881 россиянина. В вопросах с множественным выбором респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.