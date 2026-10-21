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Исследование Rambler&Co: россияне рассказали о подписках на сервисы в 2026

Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, как меняются их траты на различные сервисы год от года и что влияет на решение подключить или отключить подписки. Так, в 2026 г. у 19% их количество не изменилось, у 16% – стало меньше, а у 12% – больше. Остальные опрошенные россияне не пользуются такими сервисами постоянно. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 12 по 19 октября 2026 г., в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.

Более 600 руб. на все подписки тратят 22% респондентов. В диапазон 200–400 руб. укладываются 19%, еще 18% платят от 400 до 600 руб., 13% – до 200 руб. в месяц. При этом 28% пользователей «жонглируют» бесплатными пробными периодами на разные сервисы, пока есть возможность.

Совместный доступ оказывается подходящим способом делиться подпиской с семьей и таким образом экономить траты – так поступают 73% респондентов. Еще 12% позволяют друзьям иногда смотреть контент со своего аккаунта. Каждый десятый (10%) бесплатно пользуется подпиской другого человека, а 5% скидываются компанией друзей и оплачивают вскладчину.

При выборе графика оплаты половина участников опроса (50%) предпочитают ежемесячные платежи. Сразу за год удобнее платить 41%. Промежуточные варианты заметно менее популярны: оплату раз в три месяца выбрали 6%, раз в полгода – 3%.

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Главным поводом подключить новую подписку оказалась рекомендация друзей или коллег – ее назвали 29%. Еще 25% подключают сервис, получив промокод в подарок, а 23% – ради интереса. Выход нового продукта или услуги мотивирует 11%, выгодная промоакция – 9%. Рекламу в качестве причины подключения указали только 3%.

Отказываются от подписок чаще всего тогда, когда замечают, что давно не пользуются сервисом, – этот вариант выбрали 40%. Ради экономии бюджета подписки отключают 27%, после появления более интересной альтернативы – каждый пятый (20%). Еще 13% отказываются от сервиса, когда их перестает устраивать его качество.

Среди всех сервисов (и с платной подпиской, и без нее), без которых участники опроса уже не представляют своей жизни, лидируют финансовые услуги (приложения банков) – их назвали почти треть опрошенных (31%). Видеосервисы с кино, сериалами и шоу выбрали 28%, аудиосервисы с музыкой, книгами и подкастами – 23%. Мультиподписки, объединяющие несколько разных предложений, отметили 18%.

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