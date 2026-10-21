«МТС Ads»: 61% россиян стали чаще замечать рекламу со скидками

Скидки и специальные предложения все чаще привлекают внимание покупателей. Согласно исследованию «МТС Ads», 27% россиян стали значительно чаще замечать такую рекламу, еще 34% — немного чаще. Более 56% опрошенных признались, что хотя бы раз покупали товар под влиянием рекламы, которая создавала ощущение последнего шанса, а 42% хотя бы иногда совершали незапланированные покупки из-за привлекательной цены.

Впрочем, выгодная цена не всегда приводит к незапланированной покупке. По данным «МТС Ads», только 8% россиян часто покупают товары, которые изначально не собирались приобретать, если видят привлекательную цену в рекламе, а 34% делают это иногда. Еще 34% признались, что поступают так редко. Практически никогда не совершают таких покупок 15%, а 10% — никогда.

Тем не менее среди россиян 18-25 лет 42% стали совершать незапланированные покупки чаще. В группе 26-34 лет таких респондентов около 32%, среди участников 35-44 лет — 26%, а в возрасте 45-55 лет — 17%. Доля тех, кто стал чаще отказываться от спонтанных покупок или практически полностью от них отказался, увеличивается с возрастом: примерно с 27% среди 18-25-летних до 44% среди респондентов старше 55 лет.

По мнению 41% участников исследования, реклама, предлагающая скидки, одновременно помогает экономить и провоцирует тратить. Ещё 18% считают, что она скорее помогает экономить, а 16% — что скорее заставляет тратить больше. Только 14% респондентов отметили, что реклама скидок совсем не влияет на расходы.

«Ощущение ограниченной возможности действительно может стать дополнительным стимулом к покупке: 5% опрошенных сообщили, что приобретали товар из-за эффекта «последнего шанса» много раз, 24% — иногда, а 27% — несколько раз. В сумме это более половины респондентов. Ограниченная возможность и срочность предложения может работать, но такую коммуникацию важно подкреплять реальной выгодой и "догонять" покупателя в разных точках принятия решения», — сказал коммерческий директор «МТС Ads» Артем Пуликов.

Чаще всего реклама со скидками встречается россиянам на маркетплейсах — этот вариант выбрали 47% участников опроса. На втором месте — телевидение, которое отметили 32% респондентов, на третьем — реклама в приложениях (30%). Социальные сети назвали 28% опрошенных, сайты — 20%, а рекламу в торговых центрах — 19%.

На решение о покупке влияет и то, как именно представлена выгода. Для 48% опрошенных наиболее привлекательным сигналом стал размер скидки в процентах. На втором месте — цена товара по сравнению с другими магазинами (41%). Еще 29% обращают внимание на сумму экономии в рублях, 29% — на цену до и после скидки, а 26% — на размер кэшбэка. Промокод и бесплатная доставка привлекают по 18% респондентов. Ограниченный срок действия предложения отметили около 4%.