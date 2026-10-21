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МТС на треть ускорила интернет в сахалинском Горнозаводске

Компания МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Горнозаводск Невельского района Сахалинской области. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета здесь выросла на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили дополнительное телеком-оборудование в центре населенного пункта, что позволило увеличить скорость мобильного интернета сразу в нескольких локациях. Так, улучшенное качество сети затронуло жилые районы и объекты инфраструктуры – больницу, школы, Дом культуры и стадион «Горняк». Благодаря техническим улучшениям около 11 тыс. местных жителей теперь могут использовать современные цифровые сервисы МТС.

Горнозаводск расположен на юго-западном побережье Сахалина, на берегу Татарского пролива, в 16 км от Невельска. У села богатая история. До прихода русских на этих землях жили айны. До конца 90-х гг. Горнозаводск был одной из угольных столиц Сахалинской области. В селе расположены две станции Дальневосточной железной дороги - Горнозаводск и Шахта-Сахалинская.

«Работы по развитию телеком-инфраструктуры мы непрерывно ведем о всех районах Сахалинской области. Обеспечению связи небольших населенных пунктов мы уделяем особенное внимание. Так, только за последний месяц мы обеспечили высокоскоростным интернетом Зеленодольск, Урожайное и Утесное. Благодаря своевременной модернизации, жители даже самых небольших сел островного региона могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях», - сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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