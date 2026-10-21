МТС запустила 5G в Новгородской области. Новый стандарт связи развернут на действующих частотах LTE в диапазоне 2100 МГц сразу в нескольких городских локациях Великого Новгорода. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Новгороде сеть 5G МТС запущена в ключевых исторических, деловых и жилых точках города: в центре города на площади Победы-Софийской, в районе Ледовой арены и парка «Юность», на Торговой стороне, в районе Парка 30-лет Октября, в жилых кварталах Западного, Псковского района и Колмово, в районе ТД «Русь» и ТЦ «Славянская ярмарка».

МТС начала поэтапное развертывание 5G на частотах LTE 2100 МГц в зонах максимальной активности абонентов на принципе технологической нейтральности. Это позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвертого и пятого поколений, наращивая покрытие 5G без строительства отдельной инфраструктуры.

«Запуск 5G в Великом Новгороде – это не просто очередной этап развития мобильной сети, а заметный технологический шаг для всего региона. Сети пятого поколения формируют новый стандарт цифровой инфраструктуры и создают основу для следующего уровня цифровизации – развития промышленного интернета вещей, видеоаналитики, автоматизированных систем, работы с большими объемами данных и новых городских сервисов. Для Великого Новгорода это особенно важно еще и с точки зрения туризма: современная связь становится частью впечатления от города, помогает развивать цифровые маршруты, навигацию, мультимедийные сервисы и делает пребывание гостей более комфортным. В перспективе 5G может стать одной из тех технологий, которые дадут региону дополнительный импульс для технологического рывка – и в бизнесе, и в комфорте городской среде, и в туристической отрасли», – отметил директор МТС в Новгородской области Николай Бетелев.